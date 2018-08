Crimen de Alexis: para el abogado de Ana Gómez no está claro cómo fue asesinado el menor

Jujuy al día® – Antes que ingrese a declarar Ana Gomez, su abogado defensor, Gustavo Reinoso, habló con los medios y planteó dudas sobre la causa de muerte del pequeño Alexis, pese a la confesión sobre el crimen que realizó su defendida, madre del menor.

Indicó que Gómez está detenida porque “la acusan del homicidio”, que pedirán “que vengan algunos testigos” agregó.

Además, manifestó a los periodistas apostados en el lugar: “les pregunto a ustedes, ¿de qué murió la criatura?”.

“Yo no sé de qué murió; no sé si fue ahorcado y llevado al río; no sé si se asfixió; no sé si se ahogó en el río”, agregó.

Consultado sobre si tuvo acceso al expediente y por ende a los resultados de las pericias forenses, respondió “sí, pero la pericia no me dice nada”.

Además, expresó “no está claro cómo murió Alexis Mamani. Si aún no está claro si hubo acceso carnal, imagínese si se confunde un acceso carnal”.

El letrado desmintió que su defendida haya proporcionado el lugar donde habría estado el cuerpo sin vida del pequeño Alexis; “eso no es la verdad”

Señaló que un sujeto “que se tapaba la cara dijo pasó tal cosa y se fue, no lo podemos ubicar. Se lo dijo a la prima de la ‘gitana’ (abuela paterna de Alexis Mamani)”.

Señaló que, tras la declaración de su defendida “haremos el análisis y corroborar lo que diga y quizás plantee alguna nulidad”.