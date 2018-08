Jujuy al día® – La Secretaría Provincial de Paridad de Género a través del Programa de Apoyo a Mujeres en Situación de Vulnerabilidad, participó de la “Mesa Redonda sobre Desarrollo Rural” organizada por el Women 20 y Onu Mujeres, la cual se llevo a cabo en la ciudad de Salta.

Cabe destacar que el Women 20 es un grupo oficial de participación del G20 formado por una red internacional de mujeres líderes de organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, empresarios y grupos de expertos. Su objetivo es influir en los grupos de toma de decisiones del G20 para llevar a cabo políticas hacia la igualdad de género, y cumplir con el objetivo de abogar por sociedades más prósperas e inclusivas.

En la reunión se evaluaron las principales problemáticas que enfrentan las mujeres rurales que profundizan la brecha de género, se trabajó sobre la inclusión de estas mujeres para el ejercicio de sus derechos: educación, acceso a la tierra, inclusión digital y financiera; este trabajo fortaleció las recomendaciones que presentará el W20 en la cumbre del G20 en octubre del 2018.

Al respecto la Coordinadora Yolanda Suruguay, indicó que “desde la Secretaria expusimos como venimos trabajando en la Provincia en post de las mujeres rurales, así también, planteamos recomendaciones sobre la necesidad de un financiamiento productivo que sea exclusivo para mujeres rurales, que puedan acceder a herramientas y maquinarias para que se les facilite su actividad en las zonas rurales; y la importancia de la comercialización de sus producciones, ya que les cuesta conseguir un lugar para vender sus productos y por ello muchas migran a zonas urbanas dejando sus lugares de procedencia y terminan en barrios marginados”.

Continúo expresando que “el 60% de los alimentos que se producen en el campo (según Food and Argriculture Organizatión of the United Nations) es a través de la mano de obra las mujeres rurales (indígenas, campesinas, inmigrantes y afrodecendientes). Es por eso que nuestro objetivo es visibilizarlas ya que no cuentan con oportunidades asequibles y poner en agenda la equidad de género como una oportunidad de desarrollo en las zonas rurales”.

“Desde nuestro Organismo vamos a seguir apoyándolas a fin de que logren potenciar sus cualidades, aptitudes emprendedoras, y así formalicen el trabajo por cuenta propia con un mayor nivel de autodeterminación y empoderamiento” concluyó la funcionaria.