Continúan los Juegos Evita

Jujuy al día® – La Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo Humano confirmó que durante los días 10 y 11 de agosto continuarán disputándose las actividades en instancias locales, interzonal, regionales y provinciales, de los Juegos Nacionales Evita en distintos deportes y escenarios deportivos.

El 10 de agosto la instancia regional de los valles, de Atletismo convencional se llevará a cabo en Pista del RIM 20; a partir de las 9 de la mañana con deportistas en las categorías sub 14 y sub 17 masculino y femenino, de Perico, Monterrico, El Carmen, San Antonio, Santo Domingo, Palpalá, Pampa Blanca y Capital.

Se realizarán pruebas de campo y pista; entre otras lanzamiento de la bala, de la jabalina, del disco, del martillo,salto en largo y alto y carreras.

Finales Provinciales el 11 de agosto

Sobre ruta provincial N° 2 en La Almona, aproximadamente en el kilómetro 5 tendrá lugar la competencia de Ciclismo de Ruta, en categorías sub 14 y sub 16 femenino y masculino, con la participación de deportistas de La Quiaca, San Pedro, Perico y San Salvador de Jujuy en las pruebas de 500 metros con partida detenida y scratch.

Desde las 8 se concretará en la pileta de la Sociedad Sirio Libanesa, la instancia provincial de Natación en categoría sub 14 masculino y femenino.

Las pruebas que se realizarán en esta oportunidad son 50 metros libre, 50 metros mariposa, 50 metros espalda, 50 metros de pecho y 100 metros libre.

Resultados

Diferentes alternativas se realizaron en atletismo convencional, básquet 5 x 5 y 3 x 3, fútbol, voleibol y cestoball, de la que participan niños, niñas y adolescentes

La Instancia local por Capital de Atletismo convencional se llevó a cabo con la presencia de deportistas de la Capital jujeña; de Escuela Primaria N° 136, Colegio Blas Pascal, Bachillerato Provincial N° 6, Bachillerato Provincial N° 2, Escuela de Comercio N° 1, Federación Jujeña de la especialidad entre otros.

En la ciudad de Palpalá se jugaron lo encuentros de básquetbol femenino y masculino por la instancia inter- zonal en la modalidad 5 x 5 en las categorías sub 15 y sub 17, y en la modalidad 3 x 3 en categorías sub 14 y sub 16.

Fútbol femenino en categoría sub 14 se clasificó en primer lugar el equipo de ColegioSan Juan Bautista de La Salleal ganar 1 a 0 a Centro Polivalente de Artes, por 2 a 0 a Colegio Divino Redentor y a Escuela de Educación Técnica N° 2.

En Fútbol masculino sub 14 Club Atlético Cuyaya 3- Colegio Antonio MaríaGianelli 0, La Viña 1- Sacachispa 1

Cestoball: Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” ganó por 28 a 12 a Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”, Centro Polivalente de Arte 46 a 2 a Colegio Secundario de Arte N° 42, Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño” 50 a 2 a Colegio Secundario N° 62 “La Salle”.