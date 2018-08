Horóscopo para agosto 2018

ARIES:

EN agosto de 2018: un cambio radical, pero positivo, en tu economía

Tu regente Marte estará retrógrado entre Acuario y Capricornio, pero directo el día 27

En el mes de agosto, con la influencia retrógrada de tu regente Marte en dos elementos, aire y agua, y el eclipse solar en Leo, que es del elemento fuego como vos, así como el fin del tránsito retrógrado de Marte el día 26 habrá un fuerte movimiento hacia la economía que te ayudará notablemente sobre todo durante la última semana del mes.

El inicio de un nuevo mes en el que tu regente Marte transita por dos elementos zodiacales hay una atmósfera agradable que contribuirá a que pases una noche feliz junto a buenos amigos. La segunda quincena de agosto se presenta de una forma animada pues se aclaran dudas y surge nuevamente la pasión y la confianza que se pudo haber resquebrajado en días anteriores cuando tú regente estaba retrógrada.

Vas a revivir algo que hacía tiempo no experimentabas así que prepárate para lo mejor ya que se abre el corazón de esa persona esquiva. Con la entrada directa de Mercurio el día 18 se acentúan las comunicaciones entre tú y los demás en un tono altamente positivo. No habrá motivos para quejarse. Tu economía mejorará considerablemente.

AMOR:

Una conversación muy interesante te animará y levantará tu ánimo. Sin embargo, durante la primera quincena de agosto si buscas al amigo o al amante perfecto, te costará trabajo hallarlo, mejor concéntrate en lo que tienes en estos momentos.

Algo hermoso sucede en tu vida afectiva sobre todo alrededor del 11 con el eclipse solar en tu elemento fuego, compruebas una vez más que la recompensa de una buena acción está precisamente en eso, en hacerla, es ahí donde está tu mayor tesoro.

TAURO:

UNA onda de armonía y elegancia se extiende por tu signo

Tu regente Venus directo en Virgo hasta el 6 que entra en Libra. Urano retrógrado en tu signo desde el 7.

Con el tránsito de tu regente Venus al signo Libra y la energía que esto imparte en tu signo estás frente a un mes de armonía y equilibrio, elegancia y tranquilidad. El movimiento retrógrado de Urano no debe preocuparte pues actúa como una especie de freno para ayudarte a reflexionar antes de hablar o tomar decisiones significativas. La segunda quincena, con Mercurio directo, será excelente en términos de comunicación con los demás y se compensará la energía retrógrada de Urano.

Este mes se materializan muchos sueños. Lo que has deseado empieza a cobrar forma y vislumbras logros laborales y económicos, hay detalles y signos a tu alrededor que indican prosperidad.

AMOR:

En cuestiones sentimentales, taurino, has echado a andar por el hermoso camino del perdón y la reconciliación y a partir de ahora te propones vivir sin que nada perturbe tu felicidad conyugal.

Si la impertinencia u observaciones de un pariente te molestan, no los escuches. El tránsito de Urano retrógrado por tu signo te hará ver la vida con una óptica diferente. Los hechos cuentan. No te guíes solamente por lo que te digan, sino observa mejor lo que hacen. No cargues con responsabilidades ajenas y si un amigo tuyo cometió un error laboral no asumas vos esa culpa. Cada cual debe responder por sus acciones y no es justo pagar algo que no has realizado, pues eso no es amistad verdadera.

Si tienes ahorrado algún dinero no lo comentes pues en la primera oportunidad van a pedirte prestado y te verías en la penosa situación de negarles el préstamo o concedérselo y quedarte sin nada. Agosto es un mes de aprendizaje y si aprovechas bien las lecciones que te está dando la vida será un período excelente para ti, taurino.

GEMINIS:

Tiempo de aclaraciones, terminan las dudas y confusiones

Mercurio directo desde el día 19. Eclipse de Sol en el elemento fuego el día 11

Después de varios días retrógrados tu regente, el planeta Mercurio, reinicia el tránsito directo el día 19 y se proyecta una segunda quincena de agosto muy positiva, aclaratoria, defines situaciones confusas, terminan dudas y problemas de malas interpretaciones. Asimismo el último eclipse solar del año activa tu sexto sentido y capacidad intuitiva.

AMOR:

Durante este mes de agosto tu personalidad se envuelve con un encanto singular y todos te encuentran decididamente encantador. No hay corazón capaz de resistir tus proposiciones amorosas ahora que tienes nuevamente a tu regente, Mercurio, directo desde el día 18.

Hay una verdadera oleada de eventos sociales en tu calendario asociados con tu trabajo. Aunque no te guste participar del todo en esas actividades deberás hacer un esfuerzo pues en esas reuniones se plantearán asuntos laborales importantes y tal vez algo más.

Después del eclipse solar del día 11 prepárate para algo insólito. Te estará entrando un dinero extra, pero debes ser prudente y no malgastarlo porque si lo haces dentro de poco tiempo te verías pidiendo prestado. Lo más adecuado es colocarlo en una cuenta de ahorros en un banco y dejarlo allí.

El amor alejado te conviene, el negocio que no se firmó también. Te sientes protegido en todos los sentidos, con un tono asertivo muy alto que se refuerza con el movimiento directo de tu regente la segunda quincena del mes, y tu signo recibe una influencia muy buena. Si algo terminó, déjalo ir, pues claramente no era para ti.

CANCER:

Eclipse y plenilunio, tu percepción está al máximo, tu intuición también

La Luna, tu regente, transita desde Aries hasta Tauro con plenilunio el día 26

Este mes de agosto en que la Luna se desplazará dos veces por los signos de Aries y Tauro, y al mismo tiempo ocurren movimientos planetarios directos de Mercurio y retrógrados de Urano tendrás frente a ti un verdadero ciclo de revolución interior donde te percatarás de muchas cosas que hasta ahora permanecían como ocultas, o escondidas para ti.

Durante los primeros días de agosto, con la energía retrógrada de Mercurio y Urano y luego el eclipse solar estarás en el medio de un ciclo donde todo lo inesperado e insólito puede suceder, cáncer.

AMOR:

Este escenario se extenderá tanto en tu mundo sentimental como laboral o social.

Un aviso: no trates de retener a una persona por la fuerza o presiones emocionales pues lo único que lograrás es que expresen su mala voluntad y terminar con el sentimiento de amor que aún podría estar latente, y se estropearía.

No es nada fácil llevarse bien con compañeros contrariados, conflictivos y llenos de quejas, pero si lamentablemente tienes que trabajar con alguna persona así, busca la manera de aislarte en tu mundo y no te contagies con sus problemas, sobre todo durante la primera quincena del mes en que hay tantos planetas retrógrados.

Sin embargo, la influencia de Venus en tránsito te ayudará a reconocer mejor las cualidades de quien está a tu lado y para tu gran sorpresa empezarás a interesarte por quien hasta ahora veías solamente como amigo.

LEO:

Un ciclo de cumpleaños muy diferente a lo que esperabas, pero mejor de lo que suponías

Eclipse de tu regente, el Sol, el día 11. Mercurio termina su tránsito retrógrado por tu signo el día 19

Agosto es tu mes de cumpleaños que se extenderá hasta el día 22 cuando comience a regir el signo de Virgo. Este es el ciclo del último eclipse solar del año el día 11 y del armónico movimiento de Venus, planeta del amor, al equilibrado signo de Libra, del elemento aire, muy compatible contigo que eres de fuego.

A medida que vayan transcurriendo los primeros días de este mes de cumpleaños en el que hay tantas incidencias cósmicas en tu horóscopo estarás preocupándote por cuestiones económicas y no sabrás muy bien dónde vas a sacar dinero para pagar tus deudas y ponerte al día en tus cuentas. Felizmente recibirás lo que necesitas a tiempo.

AMOR:

Alrededor del ciclo del eclipse de tu regente el Sol, el día 11, estarás envuelto en un aura que llama la atención, aprovéchala para fortalecer tus vínculos amorosos y vivir una noche apasionada que se encenderá con una chispa de inteligencia súbita ayudándote a encontrar las palabras adecuadas.

El amor presenta un aspecto hasta ahora poco explorado por ti a partir de la primera semana de agosto cuando el planeta Venus se mueva al elemento aire, muy afín al tuyo que eres de fuego. Una vez concluido tu ciclo de cumpleaños alrededor del día 21 o 22 estás entrando en un período de decisiones significativas.

Decidirás dejar a un lado tus procedimientos rutinarios para resolver cuestiones laborales y actuar de manera imprevista tomando medidas que asombrarán a todos, pero una vez puestas en práctica demostrarán eran necesarias para ti. Tendrás la oportunidad de utilizar tu talento y capacidad de una forma excepcional logrando resultados económicos sorprendentes en un viaje de negocios y un golpe de suerte. El dinero estará pronto entrando en tu vida.

VIRGO:

Inicias tu ciclo de cumpleaños con nuevas ideas y proyectos

Mercurio, tu regente, directo en Leo desde el 19. Venus termina su tránsito por su signo el día 6.

El mes de agosto marca el comienzo de tu ciclo de cumpleaños ente los días 22 y 23, según el lugar donde vivas se trata de un día cúspide y. Agosto también es el mes del último eclipse solar del año y el que felizmente tu regente, el planeta Mercurio, regresa a su movimiento directo el día 19. Ceres, el planeta enano que representa la abundancia sigue directo en tu signo.

AMOR:

Mientras dure el tránsito retrógrado de tu regente, el planeta Mercurio, te encontrarás en el medio de un escenario diferente que podría confundirte un poco por las señales mixtas que recibes. Observa la realidad, no te lances a comentar nada y analiza de forma juiciosa las circunstancias. Te parece que no estás llegando a ningún lado en tu vida amorosa y puedes sentirte embargado por un sentimiento de nostalgia o frustración.

Antes de arrinconarte a rumiar tus supuestas desgracias sal del letargo. Sin darte cuenta, un comentario tuyo, podría estar hiriendo a un compañero de trabajo. Sin embargo, todo este panorama cambia al comenzar a regir tu signo después del 22 y unirse a la acción directa de Mercurio, tu regente.

Abre los ojos y actúa objetivamente en todo momento, Virgo. No te dejes envolver por los manipuladores y antes de aceptar una promoción o ascenso cerciórate que todo está en orden y no hay dobles juegos ni trampas escondidas. Aflora a la superficie una situación financiera oscura que podría tener graves implicaciones legales si no te retiras a tiempo del asunto.

Pero la buena nueva es que después del eclipse del 11 estás muy claro y sabrás qué hacer. No insistas cuando veas cosas turbias y evitarás complicaciones futuras. Paulatinamente recuperarás el terreno que habías perdido y tendrás una etapa de cumpleaños como la habías soñado ¡con amor!

LIBRA:

El énfasis estará dado en tu vida amorosa

Venus tu regente, directo en tu signo desde el día 6. Mes del último eclipse de Sol del año en el elemento fuego

La dinámica que existe en el mes de agosto con tu regente Venus, directo, precisamente en tu signo, un verdadero regalo cósmico y la influencia positiva de Mercurio desde el 19, directo, augura un período altamente positivo para ti en todos los sentidos, equilibrado, armónico como tu signo libra y al mismo tiempo reflexivo y estable en el plano sentimental pues el mes de agosto es el preludio de lo que será en octubre el inicio de tu ciclo de cumpleaños el día 22. Te espera una excitante aventura sentimental.

Este mes de agosto en el que Venus, planeta del amor, transita directo por tu signo y Mercurio, planeta de las comunicaciones, se encuentra en un tránsito directo desde el día 18 notarás resultados favorables en tu situación sentimental y social. Muchos problemas empiezan a solucionarse de forma aceptable y satisfactoria. No te inquietes, ya llegó tu etapa de la tranquilidad y la fortuna. Verás cambios muy pronto.

Si has decidido separarte de alguien, divorciarte o iniciar una nueva vida debes hacerlo en un momento de absoluta tranquilidad y paz mental sin estar bajo presiones. Un aviso: los primeros días de agosto, con la incidencia de varios planetas retrógrados no es el momento ni la ocasión para iniciar un choque verbal con un superior o administrador si estás esperando un ascenso o promoción en tu trabajo. Deberás actuar en tu realidad laboral con mucha cautela y sensatez, aplicando tu sentido del equilibrio, la elegancia, circunspección y tacto social que te caracteriza.

Hazlo todo como debes, siguiendo las reglas, y verás cómo el dinero entra en tu casa, se multiplica y prospera. No te desanimes por un contratiempo en tus planes porque se trata de pruebas o retos que te presenta la vida para fortalecer tu carácter y tu decisión y cuando llegue la segunda quincena todo habrá cambiado de forma muy favorable para ti.

ESCORPIO:

Una onda de prosperidad y alegría te envuelve

Júpiter directo en tu signo todo el mes. Marte, tu corregente retrógrado en un signo de tierra compatible con el tuyo desde el día 12.

Agosto llega con Júpiter, el gran planeta del Sistema Solar, conocido como el benefactor, directo en tu signo escorpión ido todo el mes en esta etapa donde ocurrirá el último eclipse de Sol del año. La Luna estará creciente el día 18 preparándote para el plenilunio del día 26.

En este mes de agosto lograrás hacer a un lado los problemas que te han preocupado y podrás encontrar soluciones económicas viables, sobre todo vivir felizmente junto a una persona especial. Tu intuición es fuerte. ¡Todo resbala por tu piel y nada de lo que te digan podrá perturbarte! AMOR:

Tu sentido de felicidad y bienestar es muy alto y si te propones vivirlo así no habrá nada ni nadie capaz de entorpecerlo. Júpiter, el gran benefactor imparte su energía directa todo el tiempo en tu signo escorpión. Estás bien auspiciado, disfruta sin reservas este regalo que te da la vida.

Durante la segunda quincena de agosto te enfrentas con la agradable sorpresa de la Luna en tu signo durante el fin de semana, un evento cósmico que imparte ese tono diligente, activo y entusiasta a todo lo que haces. Con tu actitud renovada, fresca y alegre cargarás tus baterías internas y lograrás resolver tus problemas personales.

Después que Mercurio reinicie su tránsito directo durante esos días es muy probable que encuentres a una persona que hace mucha no vez, en un lugar público o una fiesta de amigos. Este encuentro aparentemente casual puede marcar el inicio de un romance o bonita amistad.

SAGITARIO:

Un aumento de tu popularidad y aceptación, estás en un tono irresistible y conquistador.

Júpiter, tu regente, directo en Escorpión. Mercurio directo en el elemento fuego desde el 19. Último eclipse solar del año, el día 11.

Con el paso directo de tu regente Júpiter por el intenso signo escorpión todo el mes y las energías que proceden de Mercurio y Venus directos, agosto se presenta cargado de buenas noticias para ti sobre todo en el plano social y afectivo pues aumenta tu popularidad, se acentúa tu carisma y descubres nuevas potencialidades dentro de ti que te volverán irresistible.

No tomes demasiado en serio las observaciones de trabajadores improvisados que se quieren meterse en todo, y no conocen bien su oficio. Escucha, pero finalmente toma tú las decisiones adecuadas basándote en tu experiencia. A partir de este mes de agosto se inicia un período de soluciones que te ayudarán a salir de un aprieto económico de manera efectiva.

AMOR:

Posiblemente recibas noticias muy alentadoras asociadas a una demanda legal, una herencia o un trámite jurídico. Y en el amor, te aguarda un fin de semana realmente fogoso, excitante.

Para aprovechar al máximo la energía cósmica que te envuelve ahora no cargues en tus hombros problemas ajenos, ayuda a todos los que puedas, pero no te envuelvas emocionalmente en sus asuntos personales. De esa forma agosto transcurrirá plácidamente y con esta buena vibración planetaria de tu parte lograrás sacar adelante tus planes y vivir intensamente junto a la persona amada. No te dejes llevar por un impulso negativo, olvida y perdona, es mejor así.

CAPRICORNIO:

Viajes y movimientos imprevistos, todo se revoluciona

Saturno, tu regente, retrógrado en tu signo. Plutón está retrógrado en tu signo. Eclipse de Sol el día 11, Mercurio directo.

Hacia mediados de agosto el planeta Marte se mueve a tu signo. Mercurio estará directo la segunda quincena del mes lo que ayuda a equilibrar la balanza pues aún sigue el largo tránsito del planeta Saturno, tu regente, por tu signo, el famoso retorno que ocurre cada tres décadas.

Es muy posible que durante este mes de agosto un compañero de trabajo te haga depositario de una confidencia delicada la cual deberás guardar en secreto a fin de evitarte problemas futuros. Si no divulgas lo que escuchas pondrás a buen resguardo tu posición y protegerás tu puesto. No te impacientes si recibes alguna noticia desestabilizadora en estos días no todo es tan grave como aparenta y si mantienes tu presencia de ánimo y tu calma en medio de las dificultades verás cómo logras superar cualquier eventualidad.

Lo que te perturbaba se elimina y encaras un fin de semana totalmente renovado. Tus asuntos están marchando ahora por el sendero correcto y los problemas que te afectaron en tu vida económica y sentimental están quedando atrás, resueltos de una manera satisfactoria.

AMOR:

Este será un mes de fiesta ya que recibes noticias de acercamientos, reconciliaciones y promesas que te causarán mucha alegría. Estás vibrando en una onda positiva en tu vida amorosa con la influencia de Venus directo. Si te proponen un cambio o posición, te conviene, acéptalo sin reservas.

Un reto, un desafío a tu inteligencia y creatividad te dará una gran oportunidad de demostrar tu talento y mejorar tu status actual. Se impone un cambio, una manera diferente de ver la vida. Hay una oferta de empleo o un viaje que pueden encontrar a alguien muy interesante en lo afectivo. Si te invitan a un juego de azar, o te proponen una rifa, podrías ganar dinero.

ACUARIO:

Noticias inesperadas que te fuerzan a cambiar tus planes

Marte retrógrado en tu signo hasta el 12, Urano, tu regente, en Tauro retrógrado desde el 7.

El dinamismo cósmico existente este mes en tu signo acuariano te forzará a cambiar tus planes de última hora, sobre todo desde el día 7 en adelante y hasta el 18 mientras Mercurio esté retrógrado.

AMOR:

El romance y el dinero están bien auspiciados en agosto, pero se exige de ti serenidad y cordura a la hora de tomar decisiones importantes relacionadas con tu vida amorosa. Tu signo acuariano es cálido y sensual cuando te lo propones y puedes ser el mejor amante del mundo si dejas fluir tu iniciativa en la intimidad. Demuéstrale a tu pareja que no has perdido esas cualidades que en un inicio la hicieron enamorarse de ti.

Por otra parte debido al tránsito retrógrado de tu regente Urano te enfrentarás a gentes algo impertinentes. Mantén tu discreción si escuchas un rumor inquietante donde trabajas. La gente suele hablar muchas cosas que son inexactas. Lo mejor es mantener la boca cerrada y no comentar asuntos laborales delicados con terceras personas.

Para recibir el dinero que estás esperando deberás hacer una inversión extra. Los recursos empleados en ese sentido muy pronto comenzarán a dar frutos, pero es necesario poner a funcionar tus reservas o se paralizarían esas gestiones.

Toma una demora como algo positivo porque será la indicación que ibas a hacer algo que luego te perjudicaría. Hay situaciones en las cuales el tiempo que aparentemente perdemos, luego se recupera con creces.

PISCIS:

Deberás cuidar más tus relaciones, afectos, prestarles más atención

Neptuno, tu regente, retrógrado todo el tiempo en tu signo. La Luna en Piscis con plenilunio el día 26

La balanza se inclina a tu favor con el tránsito directo de Júpiter en tu elemento el día 10 compensando así la energía retrógrada de tu regente, Neptuno. Agosto es uno de esos períodos de tu vida en el que los obstáculos que surgen se superan y vencen con relativa facilidad.

AMOR:

Sin embargo, puedes enfrentar algunos problemas menores en tu vida amorosa debido a descuidos e imprudencias de tu parte. Para evitarte dificultades en tu relación deberás apartar tiempo y atender bien a tu pareja, amigos y parientes. No vayas a darle la impresión de estar relegándola a un segundo plano en tu vida porque esto te causaría complicaciones emocionales, además no tiene nada que ver con tu signo compasivo y empático.

Si estás soltero, o soltera, este mes de agosto será muy favorable en ese sentido, aunque debido a que tus intereses primordiales estarán centrados en otros aspectos de tu vida podrías dejar pasar oportunidades. Dedica más energías a consolidar tu vida afectiva y no te disperses queriendo estar en todas partes simultáneamente.

O peor aún, estar físicamente junto a otra persona, pero totalmente ausente por estar metido dentro de tu teléfono celular en una realidad virtual. Una vez que enfocas tu interés en algo, sigue tus metas, no te apartes de ellas y las alcanzarás, pisciano. Recuerda, lo importante es que no te olvides de demostrar lo que sientes, algo que afortunadamente, con tu empatía proverbial, no te será difícil.

Por Marga

Consultas: astrologamarga@gmail.com