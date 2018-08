“El peronismo en Jujuy es uno solo, aquí lo que hay es una discusión de quién tiene el sello y quién no”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Segundo Soria, histórico dirigente justicialista, se refirió de esta manera a la situación provincial y nacional del PJ, luego que la Cámara Nacional Electoral revocara un fallo de la jueza María Servini de Cubría y dio por finalizada la intervención del PJ nacional.

Al respecto, Segundo Soria expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “son circunstancias distintas la nacional y la provincial. La jueza Servini de Cubría dispuso la intervención del partido a nivel nacional poniéndolo al dirigente gremial Barrionuevo frente al mismo y fue recurrido, y ahora tiene recursos nuevamente ante la Cámara de Apelaciones para ver que ha pasado o que no ha pasado”.

“Pero son simplemente hechos elementales dentro de una esfera política, comparativamente por ahora que el expediente de Jujuy de la Megacausa, donde la Cámara de Salta dice una cosa, y siguen dando la vuelta hasta que esto se resuelva en la Corte Suprema de Justicia”.

Agregó “aquí estos son elementos puramente políticos porque soy convencido, lo he dicho y lo sostengo, el movimiento peronista es uno solo, diga quien diga, no interesa el nombre que tenga, a lo mejor mañana tenemos elecciones y se llamará partido por la mitad, partido por el centro o como quiera llamarse, el peronismo es un solo y seguiremos trabajando en eso”.

Indicó que, en Jujuy, teniendo en cuenta que fue la misma jueza la que avaló la intervención del PJ provincial, señaló “puede seguir un camino u otro, no lo sabemos, pero no interesa eso, acá lo que es importante es que hagamos la mejor organización del movimiento, pero el peronismo es uno solo, aquí lo que hay es una discusión de quién tiene el sello y quién no, y por ahí el sello puede pasar hasta por unos cuantos cuadernitos”.

“El PJ de Jujuy está más o menos organizado, hay que llamar a elecciones internas como corresponde y veremos cómo votamos y cómo no”.