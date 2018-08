Desafuero a Cristina Kirchner: “se va a tratar y habrá un debate, pero no tenemos los votos”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la senadora jujeña Silvia Giacoppo, se refirió al pedido de allanamiento a domicilios de la ex presidenta, hoy senadora, Cristina Fernández de Kirchner, señalada por líder de una asociación ilícita junto a su esposo, el difunto Nestor Kichner, por la causa de los cuadernos de las coimas. Se espera también un nuevo pedido de desafuero de la ex presidenta.

Al respecto, Silvia Giacoppo expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “en la nota en la cual se pide al cuerpo que se autorice el allanamiento del despacho y domicilios de la actual Senadora Cristina Fernández de Kirchner, esto corresponde como parte del procedimiento de la causa penal aunque se sabe que nada se podrá encontrar en un allanamiento preanunciado, pero es cumplir el procedimiento de una investigación penal”.

“El pedido de desafuero, es lo que hemos leído en los medios, pero aun no ingresó este pedido, pero sí escuchamos al Senador Pichetto decir que no cambiaba su postura en cuanto para el desafuero de un miembro de la Cámara, su bloque y él solamente, considera solo con sentencia firme”.

Sobre si estos pedidos ameritan un tratamiento en la Cámara Alta, la legisladora sostuvo que “por supuesto que se va a tratar y habrá un debate, pero si el bloque del PJ mantiene lo que dijo el senador Pichetto, no vamos a tener los votos para que esto ocurra. En el tratamiento del allanamiento creería que sí, estimo que sí porque si no sería una obstrucción de la justicia, pero para el desafuero no tenemos los votos”.

“Nosotros estamos propulsando, por ejemplo, la extinción de dominio y no pudimos hacer dictamen hace 10 días y el martes tenemos la fecha para dictaminar sobre este proyecto que es para darle a la justicia una herramienta para que pueda disponer de los bienes sospechados de ser frutos de la corrupción, narcotráfico, trata y delitos que hacen al ejercicio de la función pública. Esta figura le permitirá a los jueces disponer de esos bienes extinguiendo el domino y no esperar que se concluyan las causas penales. Miren el caso de Menem, cuántos años lleva la causa y siempre hay un atajo, y la justicia tardía no es justicia”.

Sostuvo “la sociedad argentina dio un gran paso, valora una justicia independiente, la valora en Jujuy y en todo el país, y esto hay que mirar un presidente que ha dicho que se investigue, se separe a un funcionario, que sea pariente o amigo, si está sospechado de algún hecho de corrupción, eso no pasaba antes”.

“Para que todos reflexionemos, hace 7 meses dos senadores jujeños, el ex senador Barrionuevo y yo, fuimos parte del primer Jury desde que esta la democracia, donde hemos destituido a un camarista de la Cámara Federal de Comodoro Py, y fue noticia con letra chica, son las noticias que no las ponderamos, son las noticias para que la gente vuelva a confiar en las instituciones de la Republica, vea con hechos concretos y ciertos que hay una justicia trabaja”.

“Son pasos que muestran que estamos como sociedad teniendo otras exigencias y pretendemos que en este caso la justicia con este escandaloso, pero escandaloso hecho llamado la causa de los cuadernos, sea la noticia, que se priorice y no, por ejemplo, la lamentable muerte del portero y la vicedirectora que también, fruto de la corrupción murieron, porque los 40 millones de pesos que había recibido la administración que tenía a cargo el mantenimiento de la escuela, no habla de eso, y ahora tiene la culpa el gobierno. Baradel salió con un bombo a golpear y hacer un paro, pero no hablamos del hecho de corrupción, de la intendencia, quién es el intendente, quién debía controlar, porqué desviamos las noticias, la gente se da cuenta de eso no se puede engañar a la gente”.

Acerca de contar en el recinto con una senadora imputada, sostuvo que “no es que me afecte en mi función, pero no es honroso que se nos mida a todos con los mismos valores”.