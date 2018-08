Desde la Municipalidad señalan que la ruptura en los juegos del parque Xibi Xibi habría sido por abuso en su uso

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón, se refirió a los daños que sufrieron las instalaciones del recientemente inaugurado parque lineal del Xibi- Xibi, y sostuvo que no habría habido intensión para romperlos.

Además, se refirió a las sanciones que le cabría a quien dañe deliberadamente las instalaciones y a quien ensucie nuestro parque.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Gastón Millón expresó “en principio, en cuanto de descubrió que había sido dañado el sector de juegos, se presentó gente de Obras Públicas del municipio y de la empresa y se verificó el daño. Lo que se determinó es que, pareciera, no fue intencional, sino que hubo un abuso de los juegos”.

Explico “estos juegos son para chicos que no excedan los 30 o 35 kilos, y creemos que se subieron varios o gente adulta, que causó la ruptura del anclaje de este tipo de juego que tienen un cordón de acero pero con el exceso de peso esto se rompió”.

“Las reparaciones se estaban llevando adelante y ya estará en condiciones. Este mismo tipo de juegos está en la Ciudad Cultural, son juegos de calidad y resistencia comprobadas, pero obviamente que ningún tipo de juego puede soportar el abuso al uso o exceso de peso en el mismo”.

Indicó “con esto quiero pedirles a todos los jujeños que recuerden que el parque es de ellos, de todos, y que si lo rompen no se puede usar y el daño que se le causa impide que otros que quieren disfrutar del mismo puedan ejercer su derecho.

“Quizá no estamos acostumbrado a este tipo de parque, que es muy distinto al que todos conocemos como el Parque San Martín, ya en este parque tiene un río, es un parque donde tiene mucho que ver el tema de limpieza, la ecología, es un parque al cual se accede desde la calle y no debemos tirar basura desde los costados, desde los puentes y sobretodo cuidemos las instalaciones, la caminera, la señalización, los bancos, los juegos que son para los chicos. Resalto que son para los chicos los juegos y no es una gracia que un adulto se suba y lo termine destruyendo, que es lo que habría pasado acá”.

Acerca de las sanciones a quienes dañen y ensucien los predios, Gastón Millón sostuvo que “esto tiene estipulado una sanción en lo que es el Código de Faltas, ordenanzas específicas, no sólo para que el que ensucie y cause daños, en esto último se usan las leyes comunes porque estamos hablando de un daño a la propiedad pública, que es delito y lo podemos verificar a través de denuncias o actas que labren los inspectores”.

Agregó “en el caso de daños, son delitos y tendrá una denuncia penal y el trámite que corresponde. El que ensucie tiene una sanción de multa que depende de la UF que es el valor del litro de nafta súper, que es variable y cuando aumenta el precio de la nafta aumenta el de la sanción”.

“Tiene que ver también con tipo de infracción, si la que ensucia es la mascota hay una ordenanza específica que es la de tenencia responsable que establece la sanción y si alguien arroja basura desde un vehículo la sanción es mucho más grave que el que el que tira un trozo de papel, en ese caso es otro el momento. Todo esto lo tiene determinado el juez de falta”.

Para finalizar, se refirió al trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia para la vigilancia en el parque. “Se coordinó con el Ministro de Seguridad, Ekel Meyer, y se está avanzando”.