Producción de cannabis medicinal en Jujuy: “es algo muy positivo, un gran avance del gobierno”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Claudia Orrillo, integrante del grupo Cannabis Medicinal Jujuy, calificó como “muy positivo” y un “gran avance” el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Provincia y un laboratorio chileno para la producción de cannabis con fines científicos, medicinales y terapéutico.

Sin embargo, señaló que la Comisión de Salud de la Legislatura provincial aun no los ha recibido y que el tema de la implementación de la ley está detenida, sigue faltando la reglamentación y otras cosas para que sea factible.

Entrevistada por el diario JUJUY AL DÍA®, Claudia Orrillo expresó “la verdad que fue un anuncio favorable para todos los papás que llevamos adelante este tratamiento de cannabis. La verdad es muy positivo, un gran avance del gobierno, porque hace ya un año que pasó de la aprobación de la ley y luego se paró todo”.

“Este anuncio es muy productivo, muy favorable para todos los papás que estamos con esto y así poder conseguir un buen aceite del laboratorio chileno, así que estamos contentos y muy esperanzados”.

Agregó que “tenemos muy buenas expectativas con esto, ya que en el mercado negro se consigue todo, hay que conocer bastante del tema porque en Internet cualquiera sale a vender esto y se encontró en esos aceites que no tienen nada de cannabis solo es aceite de oliva y eso no es bueno, porque además estafan a la gente”.

“Es algo muy positivo lo que firmó el gobierno para estudiarlo y traer un buen aceite para la gente que lo necesita”.

Mencionó que “lo que sí le pedimos al gobierno es que no pase un año más, que esto siga avanzando y no esperemos tanto tiempo porque el dolor de nuestros hijos no espera. Eso le pedimos, que avancemos, y nosotros, los padres, estamos acá para colaborar con el Ministerio para lo que necesiten, estamos dispuestos a trabajar con ellos”.

Al referirse a la aplicación de la ley, Orrillo manifestó a este diario que “después de este tiempo no ha cambiado nada, quedó paralizado el tema de la reglamentación, quedó a medias. Había que rever el tema de la ley, lo que es como empezar de nuevo, no cambio en nada, quedó todo paralizado ahí y nunca nos dieron una respuesta de parte del Ministerio”.

“Nos mandaron a la Comisión de Salud de la Legislatura y tampoco nos recibieron, y quedó todo ahí, paralizado, y ninguna obra social reconoce el aceite ni se lo dio a algún paciente que lo necesita, tampoco tenemos médicos que sepan la dosificación del aceite. Estamos paralizados”, reclamó.

Además, sostuvo que “también esta paralización es porque a nivel nacional la ley avala sólo a la epilepsia refractaria, nada más, no otras patologías que supuestamente la ley jujeña abarcaba. Dijeron que la ley de acá se adaptaba a la nacional, que abarcaba la epilepsia refractaria y otras patologías como autismo, Parkinson, fibromialgia, pero las descartaban porque no habría evidencia científica según Ministerio, cuando en el mundo la hay”.

“Esperamos que nos reciban, que nos puedan escuchar y que la ley pueda abarcar varias patologías no sólo epilepsia refractaria, hay muchos chicos con autismo que están con el aceite y están muy bien, controlados, por eso le pedimos a los legisladores que nos escuchen porque quedó todo paralizado”.