Detención de Roberto Baratta, el hombre de De Vido que debía fiscalizar las viviendas de las cooperativas en Jujuy

Jujuy al día® – Ayer se conoció la noticia sobre la detención de un ex funcionario kirchnerista vinculado al ex ministro de Planificación, Julio De Vido y sus laderos: el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, un hombre vinculado a las causas de corrupción durante la era kirchnerista en Jujuy.

La orden de detención fue dada por el Juez Claudio Bonadio quien investiga una nueva causa de corrupción y traslado de bolsos con dineros públicos.

Este nombre, Roberto Baratta, no es ajeno a nuestra provincia, como tampoco el apellido De Vido, López o Nivello, dos de ellos imputados en una de las causas de corrupción más grandes de Jujuy.

La investigación en Jujuy llevó a que se imputara a José López (secretario de Obras Publicas del ministerio de Planificación Federal), y a Germán Nivello (ex secretario de Desarrollo Urbano y Viviendas), por ser supuestos autores del delito de “Fraude a la administración pública y abuso de autoridad, en concurso real”.

Ambos eran funcionarios del Ministerio comandando por el devenido ex superministro, hoy detenido, Julio De Vido.

Ahora bien, en la provincia, los miembros de la querella en la Megacausa y denunciantes, los titulares de Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción de Jujuy, Mariano Miranda y Joaquín Millón Quintana respectivamente, en diferentes entrevista exclusivas con el diario JUJUY AL DÍA®, nombraron a Roberto Baratta y la presunta vinculación o relación que podría haber tenido en ciertos hechos.

En su momento, Joaquín Millón Quintana manifestó a JUJUY AL DÍA® que “esto es lo que denunciamos con el Fiscal de Estado, Mariano Miranda, a principio de año, en febrero, tanto a López y Nivello junto con a Julio De Vido los denunciamos en la causa adendas. Luego lo volvimos a sindicar como responsable de esta omisión de controles que se ejercían sobre las viviendas que hacia la Tupac Amaru”.

En la misma nota, de septiembre del 2016, señaló: “López era el número 2 de De Vido. Mabel Balconte lo sindica como una persona que al final del día, si se comprueban sus declaraciones respecto a este retorno de fondos, autorizaba la concesión de esos convenios que implicaban trasferencias del Estado nacional”.

“Por lo tanto me parece que De Vido, con esta imputación a López, y seguiremos tratando de aportar pruebas en este sentido, a prima facie es responsable y debía estar al tanto como el principal tomador de decisiones en el Ministerio de Planificación”.

Completó diciendo que “a su vez, Roberto Baratta estaba obligado porque estaba a cargo de hacer las auditorias cuando se realizaban renegociaciones de contratos, adendas, entre otras cosas”.

Mariano Miranda, a su vez, lo sindicó expresando que “ya en el mes de febrero del 2016, luego de una auditoría y de un análisis exhaustivo llevado adelante de manera conjunta entre la Oficina Anticorrupción y Fiscalía de Estado, se denunció y ahí dijimos que nada de esto podría haber sido posible sin la intervención necesaria del ex ministro De Vido, el ex Secretario de Obras Públicas, José López; Germán Nivello que era el subsecretario de la Vivienda Social; Roberto Baratta que era de un organismo que dependía del Ministerio de Planificación Federal, que era el encargado de la fiscalización”.

“Nosotros ya nombrábamos e indicábamos el grado de participación que, a nuestro entender, había tenido cada uno de estos ex funcionarios nacionales en la comisión de estos hechos delictivos, en este fraude al Estado provincial. Digo fraude al Estado provincial porque los fondos ya habían sido transferidos”.

Sin embargo, hasta el momento, ni el ex ministro kirchnerista, ni Roberto Baratta, han sido vinculados directamente en la Megacausa, ni imputados, pero como lo señalaron los funcionarios, eran parte del engranaje para poder cometer estos graves hechos de corrupción.