Continúan los beneficios de gratuidad para el DNI

Jujuy al día® – Ante la entrada en vigencia de los nuevos costos para la confección del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte, dispuesto por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el director provincial de Registro Civil Daniel Ferreyra, señaló que esa disposición tiene como finalidad garantizar el funcionamiento y mantenimiento del sistema informático que emite esa documentación.

“En la actualidad lo que se paga por cada trámite de DNI solo alcanza para pagar al Correo y al Renaper, no le queda nada. Si bien parece fuerte el incremento, pero no hay que olvidarse que desde hace 10 años que no se modificaba el costo del trámite”, indicó.

En ese sentido dijo que desde el organismo nacional, se dispuso la continuidad del beneficio de gratuidad para aquellas personas carenciadas, recién nacidos o para las personas que lo gestionen por primera vez, tampoco se modificará el plan de documentación sin costo del Programa El Estado en tu Barrio, que se implementa en todo el país.

El funcionario manifestó que a partir de ahora el DNI tendrá un costo de 300 pesos y confeccionar el Pasaporte 1500 pesos.