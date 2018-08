Capacitaron en perspectiva de género a CDI de capital

Jujuy al día® – Docentes y auxiliares de los Centros de Desarrollo Infantil [CDI] de la ciudad de San Salvador de Jujuy concluyeron con las capacitaciones de los talleres en “Perspectiva de Género” que iniciaron en el mes de junio, con el fin de incorporar herramientas pedagógicas para derribar mitos y estereotipos sobre los roles de género desde la primera infancia favoreciendo la promoción y protección de sus derechos.

Participaron de estos encuentros CDI de capital que dependen de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia y los talleres están a cargo del equipo técnico de la Dirección Provincial de Promoción de Derechos de la Mujer y Paridad de Género que pertenece a la Secretaría Provincial de Paridad de Género, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

Al respecto la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez manifestó que “nosotros como política de Estado en Primera Infancia hemos tomado la iniciativa de capacitar, profesionalizar a quienes están a cargo de niñas y niños en nuestros CDI en referencia a la perspectiva de género, esto tiene que ver con romper estructuras y matrices de aprendizaje que tienden a estereotipar a chicos”, agrego que “es por ello, que es necesario que el personal educativo de los Centros de Desarrollo Infantil se capaciten y adquieran las herramientas necesarias sobre perspectiva de género, para así poder transmitir a niños y niñas paradigmas igualitarios, respetuosos, libre de violencia y discriminación”.

Por su parte la Secretaria Soledad Sapag, indicó que “los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo de las capacidades individuales y sociales de la personas, cuando estos transcurren en un ambiente propicio permitirán establecer un ambiente favorable para establecer relaciones más sanas en el futuro”.

La Directora Promoción de Derechos de la Mujer y Paridad de Género Adriana Bianco explicó sobre las capacitaciones que “abordamos en un recorrido histórico las diferentes etapas sobre las cuestiones de género y como se fue cambiando hasta la actualidad para que se comprenda de donde partimos nosotros cuando hablamos de desigualdad actual mujer – hombre, para que no suceda durante el desempeño laboral, personal y familiar”, asimismo señaló que “partimos de un concepto de género en donde entendemos que las construcciones sociales y culturales relacionadas con el género nos va formando, todo esto tiene que ver con un sostenimiento permanente que hacen a las relaciones interpersonales, cuando hablamos de niños y niñas en los CDI, este es un espacio social donde empiezan a desarrollarse y relacionarse con otras personas , es importante que sea sin desigualdades, sin marcar roles o estereotipos que ellos/as deban seguir, trabajando en juegos, cuentos, trabajar desde otra perspectiva”.

Al respecto los/as asistentes opinaron sobre el taller:

Margarita CDI Mi Pequeño Mundo, del Barrio Coronel Arias “muy lindo, interesante los temas nos sirve, me gusto abordar el tema del rincón del juegos y tratar de no separar varones y mujeres, sino dejar que los chicos se expresen sin estar diciéndole a una nena no podes jugar con el camioncito”

Susana CDI Rio Blanco, barrio Cuyaya “fue interesante abordar la historia y ver como se trataba antes a la mujer sumida al hombre, en casa mi papá llegaba y todas a servirlo porque él trabajaba, y era el hombre de la casa, ahora con mi pareja compartimos todos los quehaceres, hay una responsabilidad mutua, él me ayuda yo a él, por eso me parece importante no inculcar el machismo desde a niñas y niños, sino dejar que sean y jueguen por ejemplo en el jardín todos cocinan”

Pedro CDI Eva Perón “charla fructífera algunas cosas no sabía cómo saber la historia el recorrido de las miradas, uno a veces no se da cuenta y actúa de manera no igualitaria o reproduciendo esas maneras de ser”

Rosana Siete Colores Bº San Pedrito “Interesante para empezar a desnaturalizar algunos conceptos que es la heterosexualidad y normatividad, me pareció bueno para sacar prejuicio por ejemplo con el tema de roles en el juego”

CDI Tacita de Plata B° Punta Diamante “charla estaba importante somos nuevas, estos temas de género y conocerlos nos ayudaran a enseñar de otra manera, con otra mirada y sin prejuzgar”

Cabe informar que el Ciclo de talleres sobre “Perspectiva de Género” se llevó a cabo para CDI ubicados en las cuatro regiones provinciales, Puna, Quebrada, Ramal, Yungas, y culminará el próximo sábado 4 de agosto en la región Valle sede ciudad de Perico, donde participará personal de Monterrico, y El Carmen.