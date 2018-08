Aborto legal: “ese proyecto no protege al niño por nacer, es un proyecto de ley macabro”

Jujuy al día® – En la mañana de ayer, decenas de abogados autoconvocados realizaron un “abrazo simbólico” al Palacio de Tribunales” a favor de las “dos vidas”.

Al respecto, nuestro medio dialogó con René Casas y Belén Portal, quienes expresaron, desde distintos puntos de vista, la necesidad que el Senado rechace este proyecto de ley, y coincidieron en la falta de respuesta del Colegio profesional en la temática.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, René Casas expresó “al Colegio profesional de Jujuy le hemos presentado una nota con más de 100 firmas para que emita una opinión al respecto de la defensa de las dos vidas. Hemos acompañado con los argumentos constitucionales, normativos nacionales e internacionales, por lo que propone que como abogados que nuestro país debe rechazar los proyectos de aborto y defender de las dos vidas”.

Casas consideró que “como sociedad toda, debemos trabajar mucho en educación, en el acompañamiento de las madres y padres, la familia. Matar una vida, un inocente, alguien indefenso, no puede ser la solución de una sociedad”.

“Hace falta acompañamiento, un poco más de responsabilidad y sobre todo educación, nosotros que trabajamos con situaciones de dolor, de mucha fragilidad y muchas situaciones de abandono, y debemos establecer las condiciones para acompañar mucho más a nuestra gente”.

Además, resaltó que “planteamos los derechos de los varones, que no está contemplado en el proyecto de ley. Si un papá, que es un progenitor también, junto a la mujer son dadores de la vida, un papá no tiene la posibilidad de elegir ser padre si la mujer se practica un aborto. Son situaciones que los proyectos no contemplan y nos preocupa”.

“Es lo que venimos plantando, esta cuestiones no se trabajaron en los proyectos de ley y no hay respuesta para esto cuando son situaciones que trabajamos a diario con mamás. Lo que ellas sufren es algo como sociedad debemos responder pero también evitarlo, esa es la tarea”.

Por su parte, Belén Portal señaló “este proyecto de ley es inconstitucional y así debe ser tomada porque es contrario a todo el plexo normativo, a la razón y derecho natural que es el derecho a la vida. Acá no se agotaron las instancias, en ese proyecto no se protege al niño por nacer, es un proyecto de ley macabro”.

“Propiciamos un rechazo absoluto en el Senado porque si esto vuelve a Diputados se aprueba por mayoría simple y van a insistir con el proyecto inicial que no protege a la mujer ni al niño por nacer”.

Sobre la falta de una expresión pública desde el Colegio de Abogados de Jujuy, la letrada jujeña señaló “instamos al doctor Fernando Zurueta a que tome cartas en el asunto, no puede desmerecer y no hacer caso al llamado de la sociedad y de los abogados en su conjunto que nos estamos expresando. Hemos presentado una nota para que, desde un punto de vista objetivo, como todos los Colegios de Abogados del país se han expedido o hicieron asambleas extraordinarias y la decisión de los mismos ha sido tomada en cuenta por los diputados de cada provincia”.