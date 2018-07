Narcotráfico en Jujuy: “es una medida muy acertada sumar a las fuerzas armadas a esta problemática”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos (APDC), Comandante (R) Luis Martín, se refirió a la decisión del gobierno nacional de enviar y definir las funciones de los efectivos del Ejército Argentino para trabajar en las fronteras, y señaló que esto suma esfuerzos en la lucha nacional y provincial contra el narcotráfico.

Al respecto, Luis Martín expresó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “las actividades que realizarán los integrantes de las fuerzas armadas, en este caso de nuestro Ejército, lo están coordinando a través del Ministerio de Seguridad y el de Defensa de la Nación, y nosotros vamos a realizar las coordinaciones desde la Agencia con Gendarmería Nacional, en este caso, que tiene a su cargo la seguridad de la frontera, tal como lo venimos haciendo”.

“Es muy importante sumar esfuerzos y recursos para que, entre todos, podamos luchar fuertemente contra el narcotráfico. Es el objetivo principal que tenemos y es una medida muy acertada sumar a las fuerzas armadas a esta problemática, tal como dijo el presidente: Argentina sin narcotráfico y nosotros trasladamos eso a nuestra práctica: Jujuy sin narcotráfico”.

Acerca de cuándo y qué cantidad de militares llegarían a Jujuy, el titular de la APDC señaló “no lo sé, no manejo ese tema, no lo puedo afirmar porque no lo conozco, pero será una cantidad importante”.

“Esto nos va a permitir reforzar la zona de frontera con los recursos logísticos que tiene nuestro Ejército Argentino para trabajar todos en este flagelo que es el narcotráfico”.