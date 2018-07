La titular del STJ opinó sobre los cuestionamientos a las Juezas del tribunal del juicio de “Pibes Villeros”

Jujuy al día® – En diálogo con los medios, la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Clara Aurora De Langhe de Falcone, se refirió a las acusaciones realizadas por la defensa, como también por la propia Milagro Sala, contra las Juezas del Tribunal que juzgan a más de 20 imputados en la causa de corrupción denominada “Pibes Villeros”.

Al respecto, la presidenta del STJ de Jujuy, expresó “el doctor Baca salió con un artículo excelente hablando de la trayectoria de las tres Juezas, uno puede ser un excelente juez o estudiante y te va mal en un examen y no tiene nada que ver. Por ejemplo, conozco camaristas que son excelentes y no pudieron sacar los 20 o 30 puntos y no por eso son malos jueces. No me ato al puntaje, me ato a la trayectoria que tienen y en los diversos juicios donde han actuado”.

“El doctor Baca salió con un artículo donde él va dando la trayectoria de cada una, descartó la cuestión del puntaje, voy a la trayectoria porque vos podes haber sido un excelente alumno y te fue mal, o bien, en un examen, y no por eso voy a decir que mal estudiante sos porque has tenido una carrera excelente, y en ese momento te fallo la memoria o tuviste un criterio diferente del que te clasifica y no por eso sos un mal estudiante”, insistió.

Agregó “para mí, que tengo 53 años de ejercicio, de haberme recibido, no se puede encasillar a una persona, en este caso a un juez, en razón que no le fue bien en un examen o no estas ternado, para mi vale la trayectoria que tiene cada Jueza de los Pibes villeros, no tienen menos de 23 años de servicio en la profesión”.

Sobre si considera estos ataques al tribunal como una chicana para deslegitimar el proceso, Clara Aurora De Langhe de Falcone sostuvo que “cuando hay mala fe, pero que es la mala fe, es desvirtuar los buenos hábitos de las personas, es eso. No estoy conceptuando a nadie, estoy diciendo la opinión que tengo de valores y qué es la mala fe, y es tratar de descolocar el valor de una determinada persona”.

Para finalizar, se refirió a la resolución de tribunal que restringirá “parcialmente” el acceso a la prensa en las sucesivas audiencias del juicio oral. “Hay una acordada, una resolución de la Corte Suprema, si bien no he estudiado bien el caso, las Juezas son soberanas en las decisiones que toman, esta presidenta no puede decirle que la tomaron mal, no nos confundamos, si bien es cierto que soy cabeza del Poder Judicial, cuidando la democracia, no puedo interferir si realmente la resolución se ha basado en el máximo Tribunal de Justicia del país, hay un basamento por el cual supuestamente dictaron esa resolución, que veré y la voy a conversar con la Jueza pero no para imponer criterios”.

“Las que toman las decisiones son las que manejan el proceso y nosotros tenemos independencia, ellas tienen independencia del STJ, no podemos, salvo que estuvieran haciendo cosas antidemocráticas, pero si hay una resolución basada en una resolución de la máxima autoridad, la Corte, ya está dicho todo. Ahora, si es buena o no, queda a criterio de cada uno de nosotros”.