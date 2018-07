Jujuy: descontento de pasajeros por la suspensión de un vuelo de Flybondi

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Leandro Benitez, manifestó su descontento, y el de decenas de pasajeros que quedaron varados en el Aeropuerto “Horacio Guzmán” tras la suspensión de un vuelo de Flybondi.

Señaló que desde la empresa no les brindaron una solución más que reprogramar la salida, y muchos de los viajantes no tienen alojamiento. Los pasajeros señalaron que Aeropuertos Argentina 2000 les brindó una combi para volver a nuestra ciudad, pero nada más.

Leandro Benitez expresó en diálogo con el diario JUJUY AL DÍA® que “vinimos de Buenos Aires y en el viaje de ida tuvimos problema con la empresa, nos canceló el vuelo por razones climática cuando otras compañías salían de otros aeropuertos y lo pospusieron un día”.

“Ahora, en el viaje de vuelta, llegamos acá y nos cancelaron el vuelo y no nos dieron solución. Hay gente adulta, mayores, chicos, bebés, la empresa FlyBondi en ningún momento nos dio una solución acorde al problema y se retiraron del lugar”.

Explicó “el vuelo debía salir 12.30 de hoy –por ayer-, pero la respuesta de la empresa es que reprogramará el vuelo para mañana –hoy-, si es que sale, ya que está sujeto a las condiciones climática, pero lo que está claro es que de otros aeropuertos salen porque Aerolíneas Argentinas y Andes volaron hoy”.

Indicó que, respecto al alojamiento, y si la empresa se hará cargo, respondió “no nos van a dar nada, porque no les corresponde. Debemos hacernos cargo nosotros. Lo que pasa es que hay familias enteras que no tienen plata. Estamos sin solución. Los pasajes que nos dan las otras compañías son muy caros y la mayoría no los pueden pagar”.

Benitez señaló que, ante esta situación, “registramos la denuncia en la página jujuyturismo.gob.ar, también un acta acá en la Policía que se comportaron muy bien con nosotros, pero el tema es el trato que nos dieron, nunca nos trataron de una manera correcta, lo que queremos es volver a nuestras casas, o un alojamiento para quedarnos. Muchos aún estamos acá, otros se fueron, pero un remis hasta la ciudad son 600 pesos, 1200 ida y vuelta, es mucho gasto y no lo tenemos”.

Minutos después de la nota, nos confirmó, a través de un mensaje, que “Aeropuertos 2000 nos brindó una combi hasta el centro”.

“Pero solo eso, los alojamientos y demás, tenemos que costearlos los damnificados”.