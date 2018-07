Jujuy “por las dos vidas”: convocan a un abrazo simbólico a Casa de Gobierno

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Ana Alarcón, integrante de la Red de Familias de Jujuy, se refirió a la convocatoria que realizó un grupo de jóvenes, adolescentes y familias que bregan por las dos vidas quienes realizarán un abrazo simbólico hoy a la 17.30, a Casa de Gobierno.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Ana Alarcón expresó “estamos realizando diversas actividades con Unidad Pro vida, con un grupo de jóvenes y adolescentes autoconvocados que están continuamente trabajando con nosotros y por ello mañana – por hoy-, se realizará un abrazo simbólico a Casa de Gobierno donde asistirán familias y hacemos hincapié en los jóvenes por lo mismo que se está diciendo en el Congreso, que es para y por las jóvenes esta despenalización, y nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo y que estamos apoyando las dos vidas”.

Acerca de las audiencias en el Senado, mencionó “algunas las seguimos por internet y con los fundamentos de algunos especialistas estamos totalmente de acuerdo, hubo una que tocó mucho y sensibilizó mucho al Senado, que es la temática de la parte económica, es un área que no se quiso poner para debatir, pero no es menos importante para tener en cuenta. Es muy fructífero para nosotros y para quienes están ahí, los senadores que aún están indecisos, para decidir dónde van a dirigir su voto”.

“Los que nos estamos movilizando por la vida creemos que no se aprobará y tenemos fe que así sea, por eso estamos haciendo hincapié y hacernos sentir nuestra voz, y lo que necesitan muchos senadores es hacer sentir que el interior, que las provincias están a favor de la vida y que se haga escuchar en Buenos Aires, por eso el 4 de agosto un grupo de jóvenes y familias de una iglesia estarán presentes en el Obelisco formando parte de las movilizaciones como también nosotros viajaremos el 8 de agosto para que se sienta que, quienes estamos a favor de las dos vidas, estamos presentes y no suceda lo que pasó en Diputados”.

Señaló respecto a manifestaciones de otros grupos y personas a favor del aborto, que “hay cosas que no estamos de acuerdo, se están basando mucho en que esto es de la iglesia. Ayer –por el martes- desde Buenos Aires nos compartían un videojuego que consiste en matar laicos, sacerdotes y un bebé. Ese es un punto donde no hay que pararse, porque todos somos seres humanos, sacerdotes, pastor o laicos, y los errores los cometemos todos y no circunscribir esta causa de las dos vidas como de la iglesia en sí sino como estamos llevando adelante nosotros, y como en otras provincias, de gente que se autoconvoca para defender el futuro”.