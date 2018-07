Debate por el aborto: Giacoppo calificó de “arcaica” la postura de Albino

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Senadora Silvia Giacoppo se refirió a las declaraciones de Abel Albino durante en la audiencia de ayer en el Congreso respecto al aborto y calificó sus expresiones como “pocos felices”.

Además, dentro de este marco, se refirió a la presentación del ministro de Salud de Nación, Adolfo Rubinstein, quien se mostró a favor del proyecto de ley, aduciendo, entre otras cosas, que esto “reduce la mortalidad materna”.

Abel Albino, creador de la fundación CONIN, realizó una aseveración sobre los anticonceptivos diciendo que “el profiláctico no la protege de nada. ¡El virus del sida atraviesa la porcelana!”.

Al respecto, la Senadora Silvia Giacoppo expresó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “realmente para mí, siendo un hombre que tiene un trabajo invalorable en el tema de la desnutrición, un trabajo de años, fueron desafortunadas sus expresiones; fue una frase poco feliz”.

Explicó que “estamos trabajando en esto porque uno de los graves problemas de la salud pública son las enfermedades por transmisión sexual y en mi provincia todos los días estamos viendo los trabajos que se están haciendo como parte de la política de salud en Jujuy, porque estoy alarmada, luego de haber tenido la oportunidad de escuchar una exposición cuando el actual Ministro Bouhid, en la presentación del plan de Salud, indicó las estadísticas sobre HIV en la provincia que surge como un foco hace unos años en San Salvador, luego Palpalá y hoy es Perico y Monterrico, mi ciudad, mi pueblo, tiene estadísticas alarmantes”.

“Esto fue poco feliz, porque se está trabajando en el uso del preservativo para tener relaciones sexuales seguras. Entonces, que un médico de su talla, si bien es cierto su especialidad es la nutrición infantil, que haga este tipo de expresiones, lo han mostrado ante los medios con una postura arcaica y, para mí, poco feliz”.

Sobre la exposición del ministro Rubinstein, la Senadora mencionó “lo del ministro de Salud, que es de mi partido, de mi gobierno, pero eso no quita que no comparta su postura, a mí no me parece que como ministro de Salud de la Nación deba haber expresado su postura, así como criticaron las expresiones de la titular de la Cámara, la señora Michetti, porque ella dijo que, si tiene que desempatar va a rechazar la ley, es la presidente del cuerpo, son dos cosas diferentes, yo defendí que ella haya marcado una postura”.

“Pero en el caso de un funcionario público como el ministro de Salud de Nación, hubiese esperado que tenga una postura en defensa, por ejemplo, de la objeción de conciencia institucional que es uno de los temas que llueven los planteos de los dueños de clínicas y sanatorios, y no hablo de estas instituciones que pertenecen a órdenes religiosas, que son una gran mayoría en el país, más de un 50% son confesionales, me refiero a la objeción de conciencia que nos están planteando no solo ellos sino las asociaciones de profesionales de la salud que estamos reclamando que se está resolviendo con la muerte un problema que, hasta la media sanción si llega a ser ley, que un delito pasa a un derecho subjetivo”.

Agregó “como abogada no tengo un análisis lógico porque no lo encuentro, ese pase de un delito que se transforme en un derecho que, según las exposiciones que vamos escuchando, es el derecho subjetivo de la libertad de la mujer de elegir y decidir sobre su cuerpo, cuando está probado por todos los genetistas y todos los que he leído, no siendo médica, que esa personas por nacer, como lo quieran llamar, tiene un ADN propio y es un genoma humano, es una persona humana por nacer según el derecho y según la ciencia médica son células humanas”.

“La verdad que no lo encuentro, y cada día estoy más convencida que es inconstitucional. En nuestro país, para que esto no sea una lluvia de planteos de inconstitucionalidad, debemos reformar la Constitución, y la adhesión a todos los pactos internacionales. Hay constitucionalistas a los que respeto y aprecio como un amigo, Ricardo Gil Lavedra, a quien consulté muchas veces por temas puntuales porque es un hombre muy respetable en el derecho, un amigo y todo lo que usted pueda escuchar, pero no comparto su postura, para mi es inconstitucional”, remarcó la senadora.