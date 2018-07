Jornadas Jujeñas de VIH e ITS en Palpalá El evento se realiza hoy y mañana en el cine teatro Altos Hornos Zapla.

Jornadas Jujeñas de VIH e ITS en Palpalá

Jujuy al día® – En instalaciones del cine teatro Altos Hornos Zapla de la ciudad de Palpalá, se lleva a cabo entre hoy y mañana las “Jornadas Jujeñas de VIH e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), que cuentan con la organización de Ministerio de Salud a través del Programa Provincial de VIH/SIDA Jujuy.

Participan del evento el Director Nacional de Sida e ITS, Dr. Sergio Maulen, el Dr. Sergio Martini Novas, de la Dirección Nacional de Sida e ITS y el Asesor Subregional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Cono Sur de la Unidad de VIH, Hepatitis, TBC e ITS, Dr. Marcelo Vila.

La capacitación aborda sobre líneas estratégicas, objetivos y abordaje sobre VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) en el País y la región y está dirigida a equipos de salud, la comunidad en general, los municipios y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

1 de 2

En esta línea, Marcelo Vila, Asesor Subregional de la Organización Panamericana para el Cono Sur de la Unidad de VIH hepatitis TBC e ITS, declaró “la importancia de conocer las enfermedades, muchas veces la problemática existe pero no se la visibiliza, como por ejemplo la tuberculosis, que es una enfermedad actual y mortal en el mundo. Es necesario e importante diagnosticar oportunamente y dar el tratamiento y la medicación respectiva. El VIH ya no es sinónimo de muerte si es tratado a tiempo”

Asimismo, Sergio Maulen, Director Nacional de VIH e ITS, expresó que “Argentina desde hace muchos años está en una situación de meseta, controlada, pero necesitamos mejorar. Jujuy ha tenido un buen avance en muchas direcciones de centros de asesoramiento y testeo. Queremos ahora abordar ese núcleo duro de personas que no saben que viven con VIH, lo sepan, tomen la medicación y no se enfermen. Tenemos metas que cumplir y estamos trabajando para aumentar los diagnósticos cada año”.

Por su parte, el Ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, manifestó “a nivel provincial hemos declarado el alerta sanitaria. Las estadísticas indican que en los valles es donde los índices son más altos, y eso nos exigió redefinir nuestra hoja de ruta. Tenemos todas las herramientas necesarias, así como un gran equipo de salud, lo cual nos ha permitido aumentar los diagnósticos, y el acompañamiento en casos positivos. Es nuestra intención, continuar impulsando políticas públicas de salud”.

Finalmente, el Intendente de Palpalá, Pablo Palomares, expresó “estas jornadas tiene que ver con la concientización, capacitación, y coordinación de trabajos. Nuestro desafío hoy es unir fuerzas, para juntos revertir los números. Es importante continuar haciéndolo en conjunto, entre las diferentes instituciones intervinientes, así como con la población”.