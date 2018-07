“Esta es una crisis que la tenemos que bancar entre todos los sectores económicamente productivos”

Jujuy al día ® – En una entrevista con nuestro medio, el diputado Osvaldo Cuellar se refirió al lanzamiento del “Plan de Contingencia Jujuy asiste y reactiva”, con el cual la provincia intentará evitar que los sectores productivos y los sectores vulnerables se recientan ante la situación económica nacional.

Además, se refirió al ahorro que deberá hacer la provincia para disminuir el déficit fiscal durante el año 2019, y manifestó su apoyo al pedido del Gobernador Morales sobre las retenciones a la soja.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® Osvaldo Cuellar expresó “en lo que respecta a mi opinión, me parece muy positivo el lanzamiento de este programa que en definitiva no es otra cosa que tratar de llevar de la mejor manera posible estos momentos de crisis que se están viviendo y llegar a los sectores que producen en nuestra economía para que no caiga la producción”.

“Por ello, la idea es, a través del Ministerio de Producción, implementar una serie de microcréditos y créditos para sostener a las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de pequeñas empresas como una panadería, una carnicería, para tratar de sobreponerse a estos momentos duros que nos toca vivir a los argentinos, y en particular a los jujeños”.

Agregó “por otro, lado busca no desatender los sectores más vulnerables, por eso la idea es incorporar 98 escuelas más al plan alimentario, actualmente son 604 escuela y llevarla a más de 700 escuelas”.

“Además, a través del Ministerio de Hacienda y todos los Ministerios, que competen el Poder Ejecutivo, en el análisis de las distintas partidas presupuestarias para ver donde correspondería hacer algunos ajustes para lograr la disminución del déficit que se produce presupuestariamente”.

En ese sentido, el legislador señaló “personalmente considero que esta situación de crisis nacional que se está viviendo es producto de la corrida cambiaría. Es una situación que la debemos ‘bancar’, de cierta manera, todos los sectores de nuestra sociedad, pero no en la misma proporción, hay sectores que pueden aportar más, otros que no pueden aportar tanto y otros que no pueden aportar porque son los sectores vulnerables”.

“Comparto la posición del gobernador respecto a las retenciones a la soja, si bien es cierto es una posición adoptada por el presidente de la Nación de cumplir la palabra empeñada con este sector de bajar estas retenciones este año en la proporción que habían acordado, creo que no es el momento de hacerlo, por ello comparto la posición del gobernador quien explica que esta es una crisis que la tenemos que bancar entre todos los sectores económicamente productivos, por lo que no correspondería hacer esa baja en las retenciones, al menos por este año”.

Sostuvo, “pero también hay que comprometernos en la reducción de algunos conceptos del presupuesto, en créditos presupuestarios, para ir achicando esa brecha entre los recursos y los gastos, es más a nivel nacional ya se ha establecido desde el Ministerio de Hacienda los importes que debería bajar la provincia y en esa sintonía está trabajando el Ministro de Hacienda de Jujuy a fines de llegar al número solicitado por Nación”.

“No es una situación muy fácil, no es que se resuelve de la noche a la mañana, pero también vale la pena resaltar que no se va a producir ningún ajuste en cuanto a despedir a trabajadores del sector público porque el gobernador se opone, e insisto, comparto plenamente esa posición”.