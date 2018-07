Turistas destacaron los paisajes y la amabilidad de los jujeños

Jujuy al día® – Turistas provenientes de Buenos Aires; Santa Fe; Suiza y Brasil describieron a Jujuy como una provincia colorida y cálida. Además, destacaron su interés de regresar a nuestra provincia en otra oportunidad.

Más viajeros siguen eligiendo a Jujuy como destino para conocer en estas vacaciones de invierno, desde la nueva terminal de ómnibus de nuestras ciudad Capital, “Coronel Don Manuel Eduardo Arias”, turistas relataron su experiencia vivida en la provincia.

En su oportunidad, Norma residente de la provincia de Buenos Aires comentó que su primera visita a Jujuy fue en febrero donde disfruto del carnaval y eso la animo a regresar en estas vacaciones de invierno. “Ahora me interesa conocer la serranía de Hornocal que me dijeron tiene muchos colores. En esta segunda visita también quiero conocer más verde de Jujuy y si me falta tiempo voy a volver una y otra vez”, agregó.

Ricardo, de la provincia de Santa Fe, señaló que le intereso conocer Jujuy tras ver imágenes por las redes sociales. “Es mi primera vez y quiero conocer las tradiciones ancestrales y Tilcara”, sostuvo.

Dos turistas provenientes de Brasil, resaltaron la infraestructura de las ciudades que visitaron, inicialmente, Pedro, oriundo de Rio de Janeiro afirmó que “tienen una terminal de ómnibus que está mejor que en otras ciudades, además disfrute Jujuy y su clima cálido con comidas muy ricas que tenían buenos precios”. Por su parte Lucas, proveniente de Florianópolis mencionó que “los paisajes son mágicos y me encantaron mucho y tengo ganas de volver para conocer más”.

Finalmente, Ana, otra turista que visito Jujuy unas dos semanas junto a su pareja proveniente de Suiza detalló que conoció las Termas de Reyes, Humahuaca y Tilcara “donde vimos hermosos cerros y la calidez enorme de la gente”.