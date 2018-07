“Los intereses políticos de Mendieta le dan la espalda al pueblo carmense”

Jujuy al día® – El secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, Diego Rotela, llamó al intendente de El Carmen, Adrián Mendieta, a desempeñar responsablemente el cargo para el que fue elegido y velar por los intereses de los vecinos, apartándose de actitudes demagógicas que se abrazan a una clara intencionalidad política.

De esta manera, cuestionó el oportunismo en que incurrió Mendieta al anunciar una reducción de los sueldos de algunos de sus funcionarios.

“Cuando se ejerce un cargo público, sobre los hombros pesa una enorme responsabilidad que lleva a dejar de lado intereses oportunistas”, sostuvo Rotela y resaltó que el jefe comunal “está en todo su derecho de decidir una baja en los sueldos de 26 sus funcionarios, pero se cuestiona severamente su actitud especulativa” y consideró que “debería informar a los vecinos que su planta de funcionarios está integrada por 52 personas”.

Continuó señalando, que Mendieta argumenta que los fondos que ahorre serán destinados a renovar el parque automotor municipal, “pero no dice que hace un mes en Buenos Aires programamos una importante reunión ante autoridades de los ministerios de Agroindustria y del Interior de la Nación para gestionar diversos beneficios para las comunas, sin embargo Mendieta optó por no concurrir y sí asistir a un encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM) con Mónica Magario para hacer política y no gestionar para la comunidad”, alertó.

Remarcó que Mendieta “también debería informarle al pueblo carmense que semanas atrás solicitó al Gobierno de la Provincia un subsidio de 200 mil pesos, una carpa estructural, sonido e iluminación para las fiestas patronales”.

“Lamentablemente no entiende que hay una crisis que atender, la cual no deja espacios para declaraciones políticas irresponsables”, aseveró.