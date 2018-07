Jujuy: alertan que “es terrible la venta de lotes fiscales, todo el mundo vende y no es nada legal”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Humberto García, titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, se refirió a dos situaciones en torno a los lotes fiscales, los intentos de usurpación y la venta ilegal de los mismos.

Acerca de las tomas de terrenos, como la última ocurrida en Campo Verde días pasados, Humberto Garcia mencionó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® “nada es espontáneo, ninguna toma es espontanea, y esta menos, fueron chicos muy chicos, no llegaban a los 18 años, en una moto iban 3 o 4, fue una toma por tomar, ver si ‘por si acaso nos quedamos con un lote’, pero se fueron todos”.

“Ninguno estaba inscripto en la Secretaria de Ordenamiento o le pidió al Estado un lote, ese es el camino que seguimos, nosotros sorteamos en Alto Comedero 300 y actualmente hay 160 construyendo hace un año”.

Resaltó que “ninguna toma es espontánea, en 10 minutos se juntan estas personas, eso no es espontaneo”.

Acerca de hechos o denuncias por venta de lotes, García señaló “no se olviden que esto era un negocio inmobiliario, sino vean en las redes sociales, allí venden casas, lotes fiscales que ni siquiera son un loteo aprobado, es un boleto de compra- venta que no dice nada, es terrible lo que es este negocio inmobiliario”.

“La venta la hacen a diario, hay grupos de Whatsaap que venden y compran, es terrible la venta de lotes fiscales. Hacemos denuncias a diarios, los fiscales de oficio toman las denuncias, pero es a diario, todo el mundo vende y no es nada legal, ni el que compra ni el que venden, no tienen ningún título, ni recibo, no le dan ni un papel, nada, eso estamos tratando de regularizar y respetando siempre a la gente que está viviendo”.

Acerca de la desadjudicación de lotes o viviendas sociales de parte de la Secretaria, García señaló “el gran problema, tanto para nosotros como para el IVUJ, es la desadjudicación de gente que tiene una casa y no vive, o la tiene de fin de semana o para hacer fiestas, eso es así”.

“Estamos desadjudicando lotes o viviendas sociales hechas por cooperativas, el IVUJ está haciendo lo suyo, pero es muy difícil, uno ve en un barrio donde ve que hay viviendas que no están habitadas y uno quiere que vuelvan al Estado y hay un gran problema”.

Comentó que se llevan desadjudicado “alrededor de 600 lotes y algunas viviendas sociales, no puedo hablar del IVUJ porque esa es su competencia. Pero es muy difícil desadjudicar, hay gente que tiene hace 6 años un terreno en Ledesma, por ejemplo, y se lo quiere recuperar para otra persona que lo necesite, y hay problemas, agresiones. Hubo gente que tenía manzanas enteras, tenían, y esto tratamos de normalizar”.