Gerardo Morales: “Hay que tener cuidado con que esta crisis la termine pagando sólo la gente de más abajo”

Una advertencia y al mismo tiempo la insistencia en una medida económica concreta. Así se plantó el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, al alertar que “hay que tener cuidado con que esta crisis la termine pagando sólo la gente de abajo”. Y renglón seguido señaló que seguirá insistiendo en frenar el cronograma de baja a las retenciones al campo, a pesar de que el presidente Mauricio Macri ya dijo que no modificará el esquema tendiente a eliminar ese gravamen.

Morales se convirtió, desde la mesa chica de Cambiemos, en el gobernador con mayor peso del oficialismo y uno de los interlocutores más destacados con la Casa Rosada. Por ello, cada una de sus palabras tienen una gravitación especial. “Ha pasado la crisis cambiaria en cuanto a la corrida pero ahora vienen las consecuencias de esa crisis que termina modificando la escala de los precios”, dijo al portal Infobae el mandatario jujeño.

No son las únicas declaraciones filosas. Si bien Morales emitió un apoyo al presidente Macri también alertó que “hay que evitar que caiga la economía porque inflación con recesión es una trampa mortal”. Y habló de “mezquinadades políticas de algunos sectores” tras señalar que esperaba una reacción de mayor apoyo de la mesa del campo al Poder Ejecutivo.

-¿Cree que habrá un apoyo de las provincias al esquema de recorte al 1,3% del déficit para el presupuesto del 2019?

-Tenemos la total predisposición para este acuerdo. Especialmente los gobernadores de provincias de Cambiemos con la voluntad de contribuir no sólo en lograr ajustar el gasto ineficiente y hacer los esfuerzos que habrá que hacer sino que también un apoyo el gobierno en el esquema que ha planteado. Se mencionó un monto de ajuste de unos 400.000 millones para establecer prioridades y de allí bajar al monto que permita encuadrar un déficit razonable para el año que viene y creo que agosto será un mes clave e intenso. Será importante la opinión de los gobiernos provinciales de Cambiemos sino también del resto de los gobiernos. Esperemos que se dé un buen debate. Veo buena predisposición de los gobiernos de provincias justicialistas para lograr un nuevo pacto fiscal que nos permita tomar estas decisiones y que sirva para reactivar la economía.

-¿No puede generar un mayor ahorcamiento económico de las provincias esta reducción drástica del déficit que pide el Gobierno?

-Si, efectivamente en nuestra provincia por ejemplo tenemos un plan para lograr déficit cero hasta 2020 que está en línea con las proyecciones del gobierno nacional y seguramente esto nos va a generar algún tipo de alteración. Pero en la medida que logremos recuperar capacidad para tomar crédito las provincias vamos a poder contribuir a resolver los problemas de corto y mediano plazo de la economía. Si hacemos las cosas bien la economía tiene que crecer para no parar.

-¿Cree que ya se salió de la tormenta?

-El momento es complicado. Ha pasado la crisis cambiaria en cuanto a la corrida y a casos de descontrol y especulación también. Pero ahora vienen las consecuencias de la crisis cambiaria que termina modificando la escala de los precios relativos generando también un indicador de inflación que es preocupante. Así que los próximos dos o tres meses que vienen van a ser duros. Por eso insisto en que hay que tomar medidas que reactiven la economía e impidan que haya una caída de la actividad económica. Aquí en Jujuy planteamos un programa de reactivación de los créditos presupuestarios, un plan de contingencia que tiene un componente alimentario, estamos en los comedores escolares con dos rondas de comida. A la vez, pusimos en marcha un programa para cooperativas para que trabajen y promovimos subsidios con microcréditos enfocados en los sectores más vulnerables. No solo para personas físicas sino también para empresas y cooperativas. Hemos lanzado un plan de contingencia para los próximos seis meses. También vemos que las inversiones en litio y el ingreso en turismo sigue. La planta solar también va dar mucho trabajo. Creo que esto también hay que hacerlo desde el gobierno nacional. Hay que evitar que caiga la economía porque inflación con recesión es una trampa mortal.

-¿Y la reducción de impuestos provinciales como pide el Gobierno no implicará menos ingresos para ustedes?

-Vamos a ver eso. En Jujuy hay parámetros de impuestos provinciales bastante acordes con lo que firmamos en el pacto fiscal el año pasado. Pero es un tema que varias provincias lo van a sentir. Esto formará parte del diálogo. Otro tema que lo he planteado en la mesa de Cambiemos es que no se caiga la obra pública. Hay que buscar distintos mecanismos. Tenemos que trabajar entre la Nación, las provincias y los municipios para que no baje el ritmo de la obra pública porque en la medida que cancelemos obra pública ello contribuye a profundizar la recesión.

-¿Cómo se controla un escenario de recesión mas inflación y aumento de tarifas?

-Yo tuve la osadía de decir que paremos el cronograma de baja de retenciones y casi me matan. Por eso digo que también hay que tener cuidado con que esta crisis la termine pagando solo la gente de abajo y gente que puede quedarse sin trabajo. Lamento la reacción que han tenidos distintos sectores. Pero me parece que hay que hablar de estos temas y también ver qué hacemos con los recursos. Sostengo esta idea y veo que hay una reacción virulenta de un sector como el campo que yo defendí en su momento.

-¿Cree que hay sectores que no quieren hacer más esfuerzos?

-No se si más esfuerzo pero ya ganan buena plata con un dólar a 23 o 24 pesos y entonces hay que buscar alguna solución. Lo que planté y seguiré insistiendo es que hay que frenar el cronograma de baja a las retenciones. Creo que desde todos los sectores hay que hacer esfuerzos. Es que normalmente las crisis las terminan pagando los que menos tienen entonces creo que hay que sentarse con otra responsabilidad. Yo esperaba que la propia Mesa del campo acompañe esa posición mía ante el gobierno. Me extraña que salgan con tanta virulencia a pegarme, a pegarle a un gobernador que hizo una gran defensa del campo pero que en este momento creo que hay que hacer este esfuerzo para que no se profundice la recesión. Todos debemos hacer aportes y esfuerzos.

-¿Observa mezquindades de estos sectores?

-Todavia hay mezquindades de algunos que han especulado y han hecho buena plata con la crisis cambiaria. Ese es otro capítulo que habrá que mirar. Pero ahora hay que mirar para adelante. Lo importante en este tema es plantear claramente que los pobres no pueden ser el pato de la boda en esta crisis. Hay voluntad de las provincias de hacer un esfuerzo y acompañar al presidente Macri que esta haciendo las cosas con la verdad y responsabilidad. Pero también esperamos que de otros sectores hagan lo mismo.

-¿No cree que hace falta un shock económico para no quedarse sólo con el esquema cambiario, la toma de crédito o el control de la tasa?

-Creo que es lo que esta haciendo el gobierno nacional. Desde el Ministerio de Producción, desde el planteo de Frigerio, Dujovne y Agroindustria también tienen un rol importante en todo esto. El gobierno esta trabajando en ello y por eso tenemos mucha expectativas.

-¿El peronismo va a apoyar al Gobierno?

-Creo que hay sectores del peronismo que van a actuar con responsabilidad y otros con no tanta responsabilidad. Hay que ver que pasa con la convocatoria de buena fe que está haciendo el gobierno para salir de esta crisis. Siempre hay sectores del PJ que quieren que al gobierno le vaya mal pero también hay sectores del peronismo que son responsables y consientes de la crisis. También pedimos la máxima responsabilidad para apoyar este esfuerzo que pide el presidente.

-¿No cree que las proyecciones de inflación que se fijó Macri para el año que viene pueden terminar jugándole en contra si no se cumplen?

-Puede irte bien o mal pero la voluntad del presidente es bajar la inflación y tomar acciones para ello. Hay que evitar que terminen pagando la gente que menos tienen en estos procesos inflacionarios. No nos damos por vencidos los argentinos ante la inflación y esto es lo que planteó el Presidente y lo acompaño.

-¿Qué otros sectores ademas del campo deben hacer un esfuerzo?

-No sé, creo que hay que revisar. Hay que hablar con otros sectores que no se aprovechen porque hoy una escalada de precios algunos le da lo mismo aumentar 5 que 15. Y me parece que hay que tener cuidado porque la frazada es corta y no hay que tirar tanto de la soga.