Jujuy: sujeto vendía de manera irregular paquetes turísticos por Facebook

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el responsable del Área de Registro y Fiscalización de la Secretaria de Gestión Turística de Jujuy, Gonzalo Cheli, se refirió al caso recientemente detectado de una persona que vendía paquetes de viajes por las redes sociales sin tener habilitación para ellos.

Al respecto, Gonzalo Cheli expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “hallamos a una persona que organizaba paquetes turísticos y excursiones. Se llegó por denuncias de algunas empresas de viajes y por un trabajo de inteligencia realizado desde el área de Registro y Fiscalizaciones. Realizaba cobros por adelantado y quedaba con la gente para verse en la ex terminal de ómnibus, por lo cual teníamos que hacer ese trabajo de inteligencia para saber quién era”.

“Pedimos la colaboración a la Policía Turística que colaboró muy eficientemente dado que la persona se puso un poco violenta, pero se realizó el acta por no ser un licenciatario, lo que viola la ley nacional 18829 de agencia de viajes, la cual explica quiénes son los que pueden realizar excursiones y vender paquetes turísticos, en este caso las empresas de viajes habilitadas”.

Agregó “es una persona, aunque hay varios, por lo que se está haciendo un trabajo para llegar a cada uno. En este caso era un particular que vende estos paquetes por Facebook y luego se contacta por teléfono donde muestra todo el paquete organizado para los viajes y esto perjudica a las empresas de viajes”.

“Hemos detectado que se han realizado desde hace un tiempo, pero no podíamos llegar a las personas, pero gracias a este trabajo de inteligencia y algunas denuncias pudimos llegar”.

Acerca de la sanción que le cabe a esta persona, señaló “esto es un trabajo que se hace con colaboración con el Ministerio de Turismo de Nación. Se le labra un acta y esta pasa al área de sumario, el cual se le hace, y esta persona debe presentar su defensa y pueden tener multas desde los 10 mil pesos en adelante”.

Cheli comentó que “hemos detectado varios casos similares, venimos trabajando en esto, en este tipo de oferta, que han venido creciendo, y en algunos casos pudimos comunicarnos con ellos y se acercaron a la oficina, algunos cesaron la actividad o bien se aliaron a empresas de viajes que dan el respaldo y seguridad para quienes quieren adquirir este servicio”.

Ante este hecho, brindó algunas recomendaciones a los turistas que deseen contratar estos servicios. “Todas las personas deben dirigirse a empresas de viaje habilitadas con número de legajo o consultar en el área de Registro y Fiscalización, en Culturarte, para saber qué empresa está habilitada, pero estas ofertas que hacen por Facebook se detectan porque no muestran el nombre de la empresa ni el número de legajo lo cual es muy peligroso para la gente porque por ahí los atrae el precio pero no van asegurados, por más que tengan seguro de pasajeros transportados pero no es válido porque al momento de hacer la excursión o el trekking no van a estar cubiertos”.