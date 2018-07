Jujuy: alertan posible llegada de fuertes vientos para este fin de semana

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular de la Coordinador General de Emergencias de Jujuy, Alejandro Cooke, informó que para este fin de semana se esperan vientos fuertes que pueden superar los 70 km/h.

Al respecto, Alejandro Cooke manifestó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “este fin de semana, sábado y domingo, se espera esta situación. Ya tenemos vientos en la cordillera y hay probabilidades que bajen a la ciudad”.

“Tenemos bajas de temperaturas desde el martes y seguirán hasta el fin de semana, pero hay vientos fuertes en la cordillera. Ya tenemos desde el martes vientos fuertes, algunas nevadas, y se prevé para este fin de semana que esos vientos puedan bajar dado que la temperatura esos días subirán un par de grados y eso habilita a que bajen los vientos. Podemos llegar a tener vientos con ráfagas de hasta 80 km/h”, alertó.

Agregó “pueden afectar a cualquier sector de la provincia. En la Quebrada y los Valles vamos a tener estos vientos, lo que no es seguro es que bajen, pero si lo hacen, sabemos que ya están en la cordillera, y van a ser más fuertes para el fin de semana. Si bajan a la ciudad pueden, no solo afectar a San Salvador, sino a cualquier sector de la provincia donde bajen. Lo mejor es prevenir y dejar todo asegurado y la gente que sale el fin de semana que deje todo bien cerrado y trabado para que no provoquen ningún tipo de daño ni material ni físico”.

Cooke brindó algunas recomendaciones en materia de seguridad, señalando que “la población debe asegurar los techos, las chapas que tengan sueltas, el material que pueden tener suelto en el fondo de casas, veredas, chapas, maderas, tachos o cosas que puedan dañar si vuelan. Sabemos que los vientos de 70 km/h y más, levantan tambores de 200 litros que están cortados a la mitad y esos pueden provocar daños. No dejar cosas como ropas y demás porque pueden provocar accidentes ya que al volar pueden tapar la visión de algún conductor”.

“Ante cualquier problema, duda o necesidad, pueden llamar al 911 o al 103 y si no nos corresponde los derivamos, pero ante la mínima duda que tengan llamen a estos teléfonos que funcionan las 24 horas los 365 días del año, para que así les demos una solución porque es mejor provenir que después solucionar los daños. Chequeamos la situación y damos una solución. Llamen a cualquier hora al 911, al 103”.