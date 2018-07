Giacoppo: “el accionar de Nación, en sintonía plena con el gobierno de Jujuy, está orientado a promover la producción”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la Senadora Silvia Giacoppo, se refirió al apoyo al sector productivo que brinda Nación en conjunto con la provincia y señaló que hubo personas que intentaron poner dudas en torno al apoyo al sector tabacalero.

Respecto al apoyo a la producción, Silvia Giacoppo expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “en eso estamos trabajando, por eso sancionamos la ley de emprendedores, la ley PyME, PPP, porque todo el accionar de las políticas públicas del gobierno nacional, que está en sintonía plena con el gobierno de la provincia, están orientadas a eso, a promover la producción, al pequeño emprendedor, al pequeño empresario, más aún en estos momentos de crisis donde debemos aunar esfuerzos entre todos y no priorizar intenciones políticas para generar estados de alertas donde no hay, eso no habla bien de esos sectores”.

“Hasta el cansancio el gobernador está repitiendo y pidiendo a las instituciones del sector tabacalero que tengan la única intención de promover al productor, que no siembren dudas donde no hay, manejémonos con la verdad y prudencia que los tiempos difíciles nos piden. Por favor seamos prudentes, cómo pueden salir a decir, en declaraciones periodísticas, que está en peligro el FET. Ellos lo están poniendo en peligro. Hoy el FET implica más del 65% de los recursos del productor entonces seamos serios, hagamos declaraciones que promuevan la defensa del sector y no declaraciones inoportunas, que no son reales, que son mentirosas para realmente poner en riesgo al sector”.

Agregó “seamos serios, hablemos con la verdad y la verdad es la que se dijo hoy –por ayer, este es el gobierno de Macri, del gobernador Morales, eso pasa hoy en Jujuy y eso se debe informar, y a esos sectores que estuvieron acostumbrados a arrogarse gestiones, eso fue en la gestión pasada donde hacía falta lobby y se justificaban descuentos a productores para mantener instituciones con millones de pesos que salen del bolsillo de los productores, eso quiero saber, a dónde van”.

Acerca del apoyo que recibió ayer de Nación el sector tabacalero de Jujuy, en el marco de la aprobación del Ministerio de Agroindustria de la Nación de las partidas del Fondo Especial del Tabaco (FET) correspondientes al Plan 2018 de Valles Templados, la Senadora indicó “fue muy claro el licenciado Viegas Calçada, esto es histórico, que en julio de este año, de este periodo, esté aprobado el plan de valles”.

“El gobierno nacional y provincial, en su programa de gobierno abierto, transparente, muestra a las claras la gestión, están aprobado el plan, firmado y en unos días, en horas, los productores van a tener el dinero disponible en forma oportuna para iniciar la plantada”.

Añadió “también anunció el director del PRAT, el gobernador y el Ministro de Producción, cómo fueron presentado los programas en forma oportuna, el año anterior en el mes de noviembre se han presentado todos, hoy quedan 5 en proceso de aprobación. Esto está mostrando un cambio en la gestión, está mostrando que este gobierno se ocupa y no se preocupa solamente, sino que se ocupa de los temas”.

“El gobierno de la provincia y de la Nación están trabajando para que promover las economías regionales sacando las retenciones, armado todo lo que sea para promover la producción de la economía regionales y que ningún productor se caiga. El año pasado han crecido las superficie plantada en la provincia y hoy la aspiración es que sigan creciendo esto nos va a dar previsibilidad y por favor no dejen de escuchar las opiniones de la gente que solo tiene la intención de trabajar por el sector tabacalero con la transparencia y la honestidad que siempre ha caracterizado a este gobierno”.