Jujuy: solo 30% de las llamadas al 911 son por urgencias, emergencias o hechos reales

Jujuy al día® – Así lo reveló en una entrevista con nuestro medio, Fabio Aracena, encargado de la coordinación del sistema 911 de Jujuy, al referirse a la cantidad de llamadas que han recibido en el año. “La gente no se toma en serio muchas veces lo que es una emergencia o lo que es un problema grave”, resaltó

Del restante de llamadas, casi un 70% son todo lo contrario, e inclusive un promedio de 12% de esas llamadas son comunicaciones donde realizan bromas, o insultan al personal, por lo que resalta la necesidad de la concientización y responsabilidad de todos al usar este sistema.

El Sistema 911, como tal, fue desarrollado por personal que trabaja en el centro, y esta implementado desde setiembre del 2017. Cuenta con 93 personas, de las cuales 74 son efectivos policiales y 19 civiles, quienes trabajan en el sistema las 24hs todos los días del año.

Según datos obtenidos en exclusiva por el diario JUJUY AL DÍA®, en lo que va del año 2018, el sistema 911 ha recibido 103.882 llamadas, siendo febrero el mes con más atenciones: 18,008 en total. Hasta el viernes 13 del corriente, en estos 194 días del 2018, al 911 llamaron, en promedio, aproximadamente 535 veces por día, es decir 22 por hora, alrededor de una llamada cada tres minutos.

De las más de 100 mil llamadas, solo el 32,41% (33.668) han sido llamadas por urgencias o emergencias reales, o como son catalogadas en el sistema, fueron geo referenciadas, y entre el resto, alrededor de 11.632 fueron llamadas de broma o para insultar al personal.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, el Subcomisario Fabio Aracena expresó “aparte de llamadas de bromas, tenemos otros ítems denominadas no geo referenciadas, son cuando nos llaman para pedir el número de un remis, o preguntar qué farmacias están de turno y otras cosas, un servicio de la comunidad, y las agrupamos bajo un color: el celeste. Pero respecto a las llamadas en broma, en lo que va del 2018 tenemos un promedio de 12% de llamadas catalogadas como llamadas de broma, que llaman, insultan, hacen un chiste o cuelgan”.

Acerca del comparativo al año pasado, indicó “es un porciento más, pero recalco que tenemos entre un 11% y 12% de llamadas en broma, pero en realidad tenemos un 70% de llamadas de color celeste, para pedir la información. Para dar un ejemplo, en enero de este año tuvimos un total de 17 mil llamadas de las cuales 12 mil fueron catalogadas de color celeste”.

En relación al 30% de llamadas por emergencias o urgencias reales, Aracena comentó “en esto tenemos tres colores: rojo, verde y amarillo. Las más frecuentes, que catalogamos de color amarillo, son más que nada contravenciones, daños en la vía pública, peleas, personas con actitudes sospechosas, accidentes de tránsito”.

“Recibimos llamadas de todos lados, son muy diminutos los porcentajes entre los barrios. Sí tenemos lugares donde hay mayor conflictividad: la zona de la vieja terminal; la casilla de información turística; en el centro; Alto Comedero cerca de los boliches los fines de semana donde mayor incidencia hay”.

Consultado sobre si en lo que va del año recibieron llamadas por amenazas de bomba, el encargado de la coordinación del Sistema 911 comentó a este diario que “no, en lo que va del año nuestro centro de emergencia fue esa llamada y fue falsa alarma. En este caso la persona que llamó amenazando con esto no llamó al 911, lo hizo a la institución y personal de allí nos llamó y pudimos activar los protocolos de emergencias, llamamos a la comisaria de la jurisdicción, bomberos y comando para que se realicen todas las tareas preventivas”.

Respecto a la responsabilidad que debemos tener cada ciudadano a la hora de usar este sistema, Aracena expresó “tenemos que tener en cuenta que nuestra institución es meramente de emergencias y activamos distintos tipos de protocolos ya que trabajamos con gente del SAME, Bomberos, Policía para prevención sobre algún incidente o emergencia”.

“A nosotros nos dicen estos números que la gente no se toma en serio muchas veces lo que es una emergencia o lo que es un problema grave. Queremos que la gente sea responsable, que sepa cuáles son las emergencias, que pueden llamar y cómo deben trabajar, ya que tenemos ciertos protocolos y los utilizamos. Muchas veces porque hay casos cuando llaman lo hacen muy nerviosos y nosotros no podemos adivinar dónde fue la emergencia, por eso pedimos que traten de estar calmados, cuando llamen al 911 digan dónde es la emergencia y de qué tipo, den su nombre porque después llamamos para ver si fue o no a asistirlos”.