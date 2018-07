Asistieron a familia de Puesto Viejo por el incendio de su vivienda

Jujuy al día® – La Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano asistió a una familia de la localidad de Puesto Viejo que días atrás sufrió la pérdida de todas sus pertenencias debido a un incendio en la vivienda, causado por una vela desatendida.

Ante tal situación, la titular de esta Secretaría, Marta Russo, se hizo presente en el lugar, junto a trabajadores sociales de la repartición, para realizar el relevamiento de daños ocasionados por el fuego y asistir a las personas damnificadas con mobiliarios de primera necesidad y otros elementos como camas de 1 y 2 plazas, colchones, ropa de cama, frazadas, calzados, ropa, entre otros.

Sobre el hecho, Russo explicó que el incendio comenzó por una vela que la familia dejó encendida al irse a dormir, la misma se cayó provocando la rápida propagación de las llamas por muebles y otros objetos, lo que ocasionó serios daños materiales en la vivienda y en las pertenencias, aunque no hubo que lamentar lesiones de los integrantes de la familia.

Continuando, la Secretaria indicó que el equipo de trabajadores sociales de esta dependencia realizó el informe socioeconómico, en conjunto con personal del municipio, quienes acudieron al lugar en primera instancia cuando se conoció el hecho.

Asimismo, señaló que se articularán acciones con otras dependencias del Gobierno Provincial, entendiendo que la respuesta debe ser integral ante la situación de las personas afectadas. Además, recordó a toda la comunidad que tome las precauciones necesarias para que esta situación no se repita.

La Secretaria Marta Russo remarcó que es importante recordar las medidas de precaución que la comunidad debe tener en cuenta para evitar incendios, que tienen como consecuencia daños materiales de consideración y hasta pueden ocasionar la pérdida de vidas.

Continuando, subrayó que se deben revisar las instalaciones eléctricas en los domicilios, especialmente aquellas que no se encuentran bien instaladas, no sobrecargar los enchufes y no dejar los cargadores de celulares conectados.