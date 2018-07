“Se sigue vendiendo cigarrillos a menores, uno va a la calle y un niño de 8 años puede comprar” Tabaquismo en Jujuy

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la Coordinadora de la Unidad de Cesación Tabáquica del Hospital San Roque de Jujuy, Ana Otero, se refirió a la necesidad de que Jujuy adhiera a la ley nacional anti tabáquica, la cual ayudaría mucho en la prevención.

Asimismo, mencionó que hoy las obras sociales no reconocen el tratamiento de esta enfermedad adictiva.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Ana Otero expresó “tenemos un problema en Jujuy: la provincia no está adherida a la ley anti tabáquica, entonces se sigue vendiendo cigarrillos a menores, sueltos, porque si lograríamos medidas básicas de la ley que son no vender cigarrillos sueltos porque un niño de 10 años no puede acceder a un cigarrillo de 3 pesos y debe comprar un paquete de 60 y no accedería a comprarlo porque no tiene plata”.

“Los menores de 18 años, los adolescentes, no podrían comprar si se cumpliría la ley. Respecto a los ambientes libres de humo, en nuestra provincia se cumple parcialmente porque en realidad tenemos que lograr ambientes 100% libres de humo, no que haya sector donde se fuma y otro que no, la separación debe ser estructural, un ambiente sin humo y otro donde se pueda fumar, sino se debe fumar afuera”.

Agregó “en los boliches se fuma, están intentando lograr medidas, pero es todo un cambio generacional que va a tener que ir de la mano con la ley y primero la provincia debería adherirse a la ley para que logremos esas medias y el control adecuado.”.

Sobre el efecto del aumento en el precio del paquete de cigarrillos en los fumadores, señaló “está demostrado que el aumento del precio disminuye el consumo porque la gente joven, en especial el adolescente, que no tiene el poder adquisitivo, le dificulta comprar un paquete que sale 60 pesos”.

Para finalizar, nuestro medio consultó a la Coordinadora de la Unidad de Cesación Tabáquica del Hospital San Roque de Jujuy, si en la provincia las obras sociales reconocen el tratamiento para dejar de fumar, a lo que comentó “no, ninguna obra social reconoce el tratamiento de cesación tabáquica, no reconoce la medicación ni los honorarios médicos”.

“Se debería implementar un plan con todas las obras sociales para que la gente pueda acceder al tratamiento y asistencia para dejar de fumar, siendo esta una enfermedad adictiva, siendo una trampa social, porque uno va a la calle y un niño de 8 años puede comprar un cigarrillo, un adulto de 70 años lo puede comprar, es la gran trampa social el cigarrillo, es una droga bien vista que no está prohibida, que se fuma en todos lados”.

“Recién ahora la gente está empezando a tomar conciencia, a prestar atención de dificultad y los daños que provoca, realmente sería muy importante que podamos regularizar algunas cosas para ayudar a la gente”.