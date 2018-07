El Maxibasquet femenino se siente en Jujuy

Jujuy al día® – Con la participación de 600 deportistas, comenzó ayer el 16° Campeonato Nacional de Maxibásquet Femenino que tendrá a la provincia de Jujuy como sede hasta el 21 de julio.

En el Estadio Olímpico de Palpalá se realizó la ceremonia inaugural con la presencia de equipos de Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chubut, Santiago del Estero, Mendoza, Santa Fe, Corrientes y el anfitrión, acompañados por la Ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré; el Ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi; la secretaría de Deportes y Recreación, Analía Franco; autoridades provinciales y locales.

Un programa con numerosos partidos se llevará a cabo en esta competencia, con la participación de 8 categorías+30, +35, +40, +45, +50, +55, +60 y +65. Serán 7 escenarios deportivos de la provincia donde se jugarán: en la ciudad de San Salvador de Jujuy Club Atlético Independiente, Sociedad Sirio Libanesa, Escuela de Comercio N° 1, Club Atlético Gorriti y Club Deportivo Luján; en Palpalá en el Estadio Olímpico y en el Club Talleres de Perico de esa ciudad.

El 16° Campeonato Nacional de Maxibásquet Femenino es organizado por la Liga Jujeña y Asociación de Palpalá de forma conjunta con la fiscalización de la Federación Femenina de Maxibásquet Argentino y el apoyo del Gobierno de la provincia.

En la ocasión, la ministra Galfré resaltó la importancia de estos encuentros deportivos que apoya el Ministerio de Desarrollo Humano ya que uno de sus objetivos es “lograr que las personas descubran sus habilidades, que tengan oportunidades para desarrollarlas y que además sean exitosas y felices cuando lo hacen”.

Dijo que con el gobernador, Gerardo Morales, comparten el enfoque de transformación social que tiene el deporte “una herramienta que permite que además se desarrolle la comunidad, desde la prevención, la promoción y desde la autoestima. Por eso es tan importante que las mujeres pongan en valor el deporte y también emprender el desafío de igualdad de oportunidades en el deporte”.

Siguiendo este concepto, reconoció que las mujeres deportistas no tienen igualdad de oportunidades sobre todo cuando van “creciendo”, asumiendo el desafío de trabajar en un “borrador” para que se pueda legislar en pos de igualdad de oportunidades de las mujeres y hombres en el deporte nacional.

Más adelante, reafirmó el Compromiso Provincial en Contra de la Violencia hacia las Mujeres que firmaron el año pasado organismos provinciales, municipales a los que se sumaron clubes, asociaciones, liga deportiva, y centros vecinales y dijo que en cada uno de los eventos que la Secretaría de Deportes de la provincia lleva adelante lo tienen como “emblema”. Idéntico compromiso solicitan a cada uno de los deportistas que apoyan cuando salen de la provincia y del país que “lleven nuestra bandera para que a su vez puedan representarnos y hacer que las voces sean escuchadas en todo el país”, manifestó.

Y admitió que para que no haya violencia debe haber una “desconstrucción de un camino violento para construir otro donde los jóvenes no tengan un espacio de violencia en sus vidas y el deporte debe ser el ejemplo. Por eso promovemos el deporte con hinchadas saludables, hinchadas afectuosas, entusiastas y apasionadas a favor de sus equipos y no en contra de los otros porque cuando uno quiere que gane un equipo tiene que apoyar a su equipo y no tratar de quitar el esfuerzo del otro y eso es un mensaje de vida que constituye una sociedad sin violencia”, dijo.

Para concluir, Galfré en nombre del mandatario provincial, felicitó a las organizadoras, augurándoles a las participantes una buena estadía, esperando que regresen nuevamente a la provincia.

La Secretaria de Deportes y Recreación, Analía Franco dijo al respecto que “la apertura del campeonato tuvo una gran afluencia de jugadoras, en 8 categorías con distintas provincias presentes, con una convocatoria más que exitosa con canchas ocupadas con este torneo y con la plaza hotelera colmada”

Destacó la relevancia del evento “con un marco muy importante de mujeres que practican el maxibásquet, así que hemos estado en la inauguración con la ministra Ada Galfré apoyando este tipo de evento porque creemos que es bueno tener una continuidad en el deporte más allá de la edad y se ha dado muestra que muchas mujeres siguen en la práctica del básquet con una gran pujanza”

Resaltó finalmente que “Jujuy tiene un equipo muy importante que ha estado el año pasado en Italia y este año ha estado participando del mundial, con estos antecedentes es que hemos estado apoyando esta disciplina”.

Subsidio al Maxibásquet Femenino

Una entidad del baloncesto que será protagonista en este torneo nacional, es la Asociación Jujeña de Maxibásquet Femenino que preside Nelly Anachuri, ya que por un subsidio de 20 mil pesos que le dio el Ministerio de Desarrollo Humano podrá estar interviniendo en las 8 categorías.De acuerdo a lo expresado por Anachuri, el apoyo económico servirá para solventar las inscripciones de todas sus jugadoras.