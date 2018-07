Jujuy: la demanda de vasectomías “es muy poca”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el urólogo Leonardo Fernández Ramallo, se refirió a la baja demanda que tiene la vasectomía, método anticonceptivo quirúrgico irreversible para los hombres, tanto en el sector público de la salud como en el privado.

Señaló que ha diferenciado entre ambos sectores: sobre los hombres que se practicaron el procedimiento en el sector público, tuvo casos de adolescentes jóvenes de 18 años y llegan hasta los 35 años; mientras que, en el sector privado, son hombres de entre 35 a 45 años de edad.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Leonardo Fernández Ramallo expresó “en la parte privada tengo más demanda que en la pública, hay poca en el hospital. Allí voy realizando, entre 2017 y 2018, por demanda 5 o 6 vasectomías. Paciente que llega, paciente que se opera, pero es muy poca la demanda. Aunque se ven un poco más, se esperaba mucha más demanda en la parte pública, pero no es mucha”.

“En la parte privada, he operado un poco más. Creo que por una cuestión de información. Tenemos consultorios toda la semana y no tenemos una gran demanda de vasectomías. La última consulta fue hace 3 semanas atrás esperando que venga con todos los estudios”.

Sostuvo que “la demora no es mucha en el sector, el paciente va a la consulta, refiere el deseo de no tener más hijos y se le hace un pequeño cuestionario preguntándole si ya tiene hijos, un varón y una mujer, para prevenir que se arrepienta y si refiere que sí, y tiene el visto bueno de la pareja actual, más si es casado, se le informa la irreversibilidad, y si el paciente continúa con querer hacerlo se le pide el pre quirúrgico que es un electrocardiograma y un laboratorio para ver si tiene bien la coagulación. Una vez que presenta todos los estudios y se le da fecha entre 15 a 30 días, es el tiempo en el que podemos acomodar a los pacientes en el hospital, donde damos respuesta”.

Acerca de quiénes son los pacientes que solicitan este procedimiento, Fernández Ramallo comentó “en la parte pública me ha tocado, en los 6 casos, dos jóvenes de 18 años que no tenían ni querían tener hijos. Fueron situaciones bastante difíciles porque que un chico de 18 años venga a decir que no quiere tener hijos es un poco difícil de entender, sobre todo cuando a los 18 no se si tiene el desarrollo psicológico para tomar esa decisión tan importante de no querer ser padre”.

“En estos casos se hizo una evaluación psicológica y cuando tuvimos el apto psicológico se les realizó la vasectomía. En los otros casos eran pacientes de entre 34 a 40 años que ya tenían al menos 2 o 3 hijos y no querían tener más, y en estos casos muchos vienen informados por la pareja porque no quieren que su pareja se intervenga y se intervienen ellos”.

El especialista realizó una comparación: “en la parte privada, el rango va 35 a 45 años, son personas que tiene constituida una familia en general con 3 a 4 hijos, y normalmente vienen aconsejados por familiares o el mismo médico que informa sobre estos métodos”.

Además, habló sobre los mitos y la desinformación en torno a este proceso, al cual les atribuyó la baja demanda. “Sin duda que falta un poco más de información, hacer educación sexual en este sentido, no diría en las escuelas porque no es el target a cubrir, pero debería haber una educación sexual en parejas constituidas, con hijos, afianzada y darle las opciones en los centros de salud”.

“Sería bueno hacer folletos, darles información a los pacientes para que estén informados y sepan que está la posibilidad y que es un procedimiento corto, con pocas o escasas complicaciones y su eficacia es muy alta, arriba del 90%. Si bien ningún procedimiento puede darte un 100% de tranquilidad, pero este procedimiento te deja tranquilo, tengo pacientes operados hace 6 años y siguen con espermogramas negativos, y mis pacientes son revisados una vez al año con un espermograma”.

Fernández Ramallo comentó a JUJUY AL DÍA® que esta operación “las obras sociales la están reconociendo, todas. El ISJ, que es la más común de la provincia, si bien no está tabulada, la homologa. El precio en la parte privada varía entre los médicos, pero van entre los 3 mil a 6 mil pesos de honorarios”.