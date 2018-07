¿Cómo proceder para que el aborto deje de ser un delito y se convierta en un derecho? La “Ventana de Overton” y el aborto

Cuando el Senado de la Nación debate sobre si el aborto deja de ser un delito y pasa a ser un derecho, tropecé con un artículo que describe todo un escalofriante proceso para hacer de lo más controversial y repugnante, algo aceptable en la conciencia de las masas y hasta una ley.

No se necesita de un lavado de cerebro, es mucho más fácil aplicando un proceso conocido como “Ventanas de Overton”. Según el escrito, aplicando las técnicas de manera coherente, sistemática, y sin que la sociedad se dé cuenta, hasta el canibalismo podría ser aceptable. Entonces se me ocurrió que también la Despenalización del Aborto podría pasar de ser algo inaceptable a algo legal y necesario.

Poco antes del inicio del nuevo siglo, un joven abogado y politólogo norteamericano, Joseph P. Overton (1960-2003), vicepresidente del “think tank” Mackinac Center for Public Policy, con sede en Michigan, decidió dedicar una parte de su atención a un planteamiento que parecía a todas luces irracional: ¿Qué pasaría si yo decidiera promover, por ejemplo, el canibalismo entre la población norteamericana y mundial? Claro que la primera impresión a que nos mueve la susodicha pregunta es a pensar que Overton estaba loco o que nos quería jugar una broma de mal gusto. Pero no.

El profesor Overton no era caníbal, su pregunta no era más que una especie de provocación intelectual con fines de investigación social. Pero esa pregunta, aparentemente absurda para cualquier persona equilibrada, llevó a Overton a estudiar el nacimiento, brillo y ocaso de otras ideas que SÍ habían gozado en algún momento del favor popular y que, con el andar del tiempo, se habían convertido también en irracionales. Overton quería saber por qué lo absurdo, lo irracional, lo retrógrado, puede llegar a convertirse, en un momento dado, en racional.

Overton utilizó la metáfora de la ventana con la intención de transmitir la idea de un espacio estrecho y bien delimitado, a través del cual podemos mirar unas cosas y no otras. Como cualquier ventana, se trata de una estructura que está construida intencional y estratégicamente por alguien. Por ejemplo, no es lo mismo poner una ventana con vista al mar, que ponerla con vista al patio interior. Quien la construye y la coloca en un lugar, lo hace con una intención determinada.

El politólogo y columnista ruso Evgueni Gorzhaltsan, un hombre muy cercano a Putin y uno de los teóricos rusos que más ha investigado esta teoría, define así la Ventana de Overton: Es una técnica que consiste en una secuencia concreta de acciones con el fin de conseguir el resultado deseado y que puede ser, si se usa mal (en el sentido de maldad, no de eficacia), más eficaz que una carga nuclear para destruir comunidades humanas.

Los politólogos rusos han simplificado (y tecnificado) el esquema de Overton de la siguiente forma:

1º etapa: De lo Impensable a lo radical

2º etapa: De lo Radical a lo Aceptable

3º etapa: De lo Aceptable a lo Sensato

4º etapa: De lo Sensato a lo Popular

5º etapa: De lo Popular a lo Político

Lo sorprendente del estudio de Overton es que demuestra que cualquier idea, por ilógica y bárbara que parezca, puede llegar a introducirse en el tejido social de un grupo humano, un país o incluso el planeta entero y contaminarlo a extremos inicialmente impensables.

La “Ventana de Overton” y el aborto

Carlos Álvarez Cozzi, escritor uruguayo, catedrático de Derecho Privado y experto en bioderecho internacional, describió en su columna de opinión del diario digital forumLibertas.com, cómo es que se manipuló a la sociedad uruguaya a través de la ventana de Overton para que ésta, de una posición de rechazo absoluto, terminara aceptando una legislación que aprobaba el aborto como un derecho.

Para visualizar y encontrar similitudes y semejanzas con los caminos que ha recorrido en nuestro país el tratamiento de una norma que hoy cuenta con media sanción de Diputados y se debate en Senadores, les reproduzco la columna aludida.

Cozzi dice que: “Como el autor sólo trabajo la idea de canibalismo, nosotros aplicaremos esta teoría al aborto, que ha pasado de crimen a supuesto “derecho” para gran parte de la sociedad posmoderna”.

Primera etapa: de lo impensable a lo radical

“Tratar de justificar la muerte de un inocente e indefenso en el vientre de su madre no es una tarea fácil. Para modificar esta apreciación —y amparándose en la libertad de expresión—, se trasladaría esta cuestión a la esfera científica, sugiriendo que para los científicos no deberían existir temas tabú, según los partidarios de esta teoría.

Y así expresar que en realidad el embrión no es una persona, evitando llamarle ser humano, que indudablemente lo es porque no pertenece a ningún otro género más que al humano”.

Segunda etapa: de lo radical a lo aceptable

“En esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del aborto. Para que éste pueda ser aceptado hay que seguir divulgando las conclusiones de los «científicos», e insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios sobre el tema, calificando de intransigentes y fundamentalistas a quienes se nieguen a adquirir conocimientos sobre el mismo.

Los que se resisten deben empezar a ser vistos como fanáticos que se oponen a la ciencia y a la ilustración. Mientras se condena públicamente a los intolerantes, es necesario crear un eufemismo, con la intención de que se pierda el significado directo del término original y sus connotaciones negativas, sustituyendo así la expresión original aborto por “interrupción voluntaria de la gravidez”, como si la vida se pudiera interrumpir y luego continuarla, sin matarla. Cuando la misma implica un proceso evolutivo.

El uso combinado de medios de comunicación y grupos de presión convertiría en aceptable, más pronto que tarde, al aborto como una práctica ya no mal vista”.

Tercera etapa: de lo aceptable a lo sensato

“Para convertir en sensato lo que en un principio era totalmente inaceptable, lo siguiente sería proponer como medida urgente la despenalización del aborto, como lo hacen en varios países los colectivos feministas radicales de género.

Al mismo tiempo, seguiría siendo absolutamente necesario arrinconar a quienes piensan diferente, es decir, a cuantos todavía impugnan la consolidación de este pretendido “derecho”. Así, se acusaría a estas personas de radicales que están contra la libertad humana, del derecho a decidir y que la madre es dueña de su cuerpo, como lamentablemente vemos que lo hacen permanentemente, olvidando que el embrión es otro ser humano con código genético propio, diferente al de sus padres. Además de exagerar con el número de muertes de mujeres por practicarse abortos en forma clandestina por ser delito, a fin de lograr su legalización. Técnica calcada en la mayoría de los países.

A su vez, pretendidos expertos y personajes conocidos del mundo de la comunicación, insistirían en que a lo largo de la historia humana la mujer que no quiere tener un hijo es imposible de obligarla a tenerlo y por tanto de una forma o de otra siempre terminará abortando a su hijo, para lo cual es mejor que sea legal tal práctica.

Como hemos advertido, el objetivo de esta tercera etapa es que el aborto sea considerado una costumbre razonable”.

Cuarta etapa: de lo sensato a lo popular

“A continuación se debe poner toda la maquinaria del poder al servicio del ideal supremo. En este instante, los organismos internacionales, los gobiernos, los medios de comunicación, secundados por gente famosa, hablan abiertamente del aborto como “derecho” humano de la mujer. Se argumentará que, aunque existan leyes que lo prohíban o penalicen siempre la práctica del aborto se ha hecho a lo largo de la historia y que ya es “políticamente incorrecta”, antidemocrática, su prohibición.

El fenómeno pronto se vuelve imparable y multitudinario. Además, para reforzar su imagen positiva, las mujeres que abortan clandestinamente son presentadas ante la opinión pública como víctimas de una sociedad represora, que les impide satisfacer sus derechos sobre su cuerpo. Se calificará de machista, y de patriarcal toda legislación que dificulte el aborto ya considerado como un “derecho”, incluso pidiendo, como sucedió en Uruguay, que los plazos y requisitos establecidos por la ley de 2012, para que el aborto no sea penalizado, sean directamente eliminados, pasando a un aborto libre descarado. Se argumenta que los requisitos no son fáciles de cumplir y que limitan “derechos”. Así lo ha planteado concretamente MYSU varias veces en nuestro país”.

Quinta etapa: de lo popular a lo político

“Es la culminación del proceso. Se ha consolidado todo lo anterior y el Estado permisivo legisla “a piacere” de los grupos radicales feministas, autorizando un aborto libre, sin requisito alguno más que la sola voluntad de la mujer, sin tener que alegar causal alguna. Es la etapa en la que se encuentran ya lamentablemente, muchos ordenamientos jurídicos del mundo”.

“Y ¿por qué decimos lamentablemente? Porque parece que nadie se ha percatado que el embrión y el feto son de la raza humana, son seres humanos que además están indefensos en un lugar supuestamente seguro como es el vientre de su madre y además son eliminados con premeditación y muchas veces con alevosía. El argumento de que el feto no siente la cureta o la inyección letal es falso y además, aunque fuera cierto, que no lo es, con ese falso argumento se podría matar a cualquier ser humano bastando que se le diera antes una anestesia. La cuestión no pasa por sentir o no sentir. El tema es la dignidad intrínseca de todo ser humano a que sean respetados sus derechos como tales, a vivir y a nacer, según las Convenciones universales de Derechos Humanos y lo dispuesto por la gran mayoría de las Constituciones del mundo: el Estado debe proteger la vida naciente”.

Por último, debemos considerar que lo peligroso de todo esto es que el aborto no es la única idea descabellada para legalizar, hay muchas más detrás de intereses perversos (Hoy se discute en algunos países temas como la legalización de la pedofilia, https://www.youtube.com/watch?v=O6vrjIGTC6E). Entonces es el momento de salirse de este camino tramposo y buscar puentes que nos lleven hacia la Cultura de la Vida.

Recordemos que “Si pide mucho, es probable que obtenga más que si pide un poco” y esto puede ser a favor o en contra nuestro.

Lic. Hugo Calvó

Director de Jujuy al día® (en paulatino retiro)