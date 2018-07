Jujuy: alertan sobre imagen que circula por las redes sociales incitando al suicidio

Jujuy al día® – En la jornada de ayer, varios de nuestros lectores alertaron sobre la circulación en las redes sociales, y en distintos grupos de WhatsApp, de una imagen caricaturesca que detalla un mecanismo para auto lesionarse.

Al respecto, el diario JUJUY AL DÍA® consultó a la Directora provincial de Salud Mental, Carolina Juárez, quien se refirió al efecto nocivo que puede tener esta imagen e invitó a los padres, y a los propios adolescentes y jóvenes, a abrir y mantener un diálogo fluido para evitar este tipo de hechos.

Carolina Juárez expresó “primero debemos poder pensar en que los chicos tienen una suficiente posibilidad de criticar lo que les llega, que la gran mayoría de ellos podrán no hacerle caso, pero quien está vulnerable, sensible o pasando una circunstancia, no detectada a lo mejor por los adultos alrededor, están en riesgo por esto y por ahí los chicos que no le hacen caso le causa gracia y lo siguen compartiendo”.

“Tienen que tener conciencia que esto le puede llegar a alguien que sí está vulnerable y puede creer que esto es verdad y eficaz, y no estamos sumando sino al revés, no todos se van a reír como quizás algunos pueden hacer con estas imágenes”.

Agregó “esto da la posibilidad de tener en cuenta como papás, no solo esta situación, sino que el diálogo debe estar abierto con los chicos, pero no debe ser un diálogo punitivo, de impedirle y criticarle lo que están haciendo, los grupos donde están, o como se comunican con sus pares, sino de poder ayudarlos a tener un pensamiento crítico sobre esta situación y permitir que los chicos, ante la duda, la detección de un amigo o situación propia emocionalmente vulnerable, no ser criticado ni juzgado”.

“Es importante que los papás den el lugar, abran el diálogo y que el otro pueda demostrar sus emociones. Estamos en un mundo muy estructurado por la tecnología y a la falta de contacto emocional con el otro, cada vez más robotizados y sería importante tener un momento de diálogo en la casa, poder invitar a los amigos de los hijos para detectar de qué y cómo se charla, que puedan saber que siempre hay un espacio con un adulto que puede escuchar, a lo mejor no es su papá, pero si el de un amigo o la mamá de un amigo”.

Sostuvo que “esos espacios son siempre bien recibidos y siempre cuando puedan tener una situación que estén detectando pueden llamar al SAME 107 que hoy tiene SAME Salud Mental, cuenta con psicólogas y trabajadoras sociales que brindan un apoyo y orientación, y la asistencia que en el caso que sea necesario”.

Además informó que “también pueden ir a cada puesto de salud, los Centros de Espacialidades Norte y Sur, al igual que en hospital Sequeiros, en El Umbral hay psicólogos capacitados para las atenciones, tenemos la posibilidad de la guardia del Hospital Gallardo, como en cualquier guardia donde pueden ser atendidos, si bien no hay en todas psicólogos pero en específico es la guardia del hospital Gallardo donde hay psiquiatras y psicólogos donde se puede ir las 24 horas, los 365 días del año”.

Acerca de hablar de la temática del suicidio con nuestros hijos, la Directora Provincial de Salud Mental señaló “en realidad, más que la problemática del suicido es bueno que hablemos de todo con los hijos, y es bueno el pensamiento crítico, el poder devolverle, no con una directiva fuerte de qué tiene que pensar o en qué no, sin poder dejar el campo abierto para que cuando se sienta triste o ante una situación de riesgo, poder acompañarlos para que tengan un pensamiento crítico y charlar esto de ‘cómo lo viste vos’, ‘qué te parece’, ‘qué pensaron con tus amigos’, estas charlas ameritan a un momento en la casa, apagar el teléfono y el televisor porque es importante charlar todos y de todo”.

Respecto de las señales que, como padres, debemos tener en cuenta para establecer si nuestros hijos atraviesan alguna situación de vulnerabilidad, Juárez mencionó “la depresión, la tristeza, la situación de riesgo en los chicos se manifiesta de distintas maneras, lo que uno tiene que prestar atención son a los cambios de conducta. En realidad, que un chico haya sido siempre inquieto y hoy esté tranquilo no nos dice que está mejor, por ahí se debe empezar a indagar, charlar, escuchar un poco, ver que ha pasado durante el día”.

“El alerta se da primero en saber cómo es mi hijo, qué conducta ha sido regular en él, qué ha sido regular en este tiempo y qué conducta hoy sale de la normalidad, de la naturalidad y está siendo extraña, porque algo está diciendo que está mejor o peor y eso es lo que uno tiene que prestarle atención, pero primero debo saber cómo es mi hijo”, concluyó.