Juegos Nacionales Evita: final provincial de ciclismo de montaña

Jujuy al día® – El domingo 15 de julio se realizará la final provincial de Ciclismo de Montaña en categoría sub 14 como parte de las actividades enmarcadas en los Juegos Nacionales Evita, organizada por la Secretaría de Deportes y Recreación dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano conjuntamente con el Club Jujeño de Mountain Bike.

En deportes de conjunto continuando con el desarrollo en la instancia local por Capital, se consagraron campeones en Handball en categoría sub 14 femenino Instituto Santa Teresita y Club Universitario en masculino, en categoría sub 16 femenino CIAF y en masculino Colegio del Salvador; y en vóley de Playa categoría sub 14 el equipo de Sociedad Italiana “C” en femenino y Cidef “A” en masculino.

En la última fecha disputada en esta instancia y que definieron los ganadores de ambas ramas los siguientes fueron los siguientes:

Categoría sub 14 femenino Instituto Santa Teresita 20- Escuela de Minas 9; categoría sub 14 masculino Club Universitario 25- Escuela de Minas 9, CIAF 25- Colegio N° 2 12, Club Universitario 22- CIAF 16 y Colegio del Salvador 10- Colegio N° 2 0, en categoría sub 16 femenino CIAF 29- Escuela de Minas 22 y en sub 16 masculino Colegio del Salvador 42- Escuela de Minas 9.

Voley de playa

En Masculino en Semifinales Fundación Jujuy Voley (2) – Cidef“B” (0) y Cidef“A” (2) – Biblioteca “B” (0). En el partido Final Cidefganó por 2 sets a 0 a Fundación Jujuy Voley.

Femenino en instancias semifinales Sociedad Italiana A (1) –Escuela La Salle (2)

Sociedad Italiana C (2) –Escuela de Comercio 2 (0). En la Final el equipo de SocidadItaliana “C”La Salle 0.

De esta manera continúan las distintas alternativas de los Juegos Nacionales Evita que constituyen un espacio gratuito para que participen niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de la provincia.