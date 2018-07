Familiares de jujeños en el ARA San Juan: “no funcionó el tema de la recompensa y esto sigue dilatándose”

Jujuy al día® – A casi 8 meses de la desaparición del Submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes, nuestro medio entrevistó a María Inés Mendiola, tía de Leandro Cisneros, uno de los submarinistas jujeños, quien se refirió al anuncio del gobierno nacional de retirar la recompensa y sostuvo que, entre otras razones, este retiro fue porque la opción no funcionó.

Además, indicó que, en Jujuy, los familiares buscan que las autoridades, provinciales y municipales, hagan un reconocimiento a las familias y a los jujeños desaparecidos junto al submarino argentino.

La respecto, Inés Mendiola sostuvo en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “la medida que tomó el gobierno es justamente enfocarse sobre la licitación en este momento. Lo que decidió es que la Armada, junto a las familias, se aboquen a la búsqueda de una empresa que cubra todos los requisitos para la búsqueda, eso se planteó a los familiares. Hay tres de nosotros que están reuniéndose con gente de la Armada para poder ver el tema de la licitación”.

“Esto sigue dilatándose y por eso los familiares no se van de la Plaza hasta que no haya algo firmado. Obviamente, se retiró la recompensa porque ninguna empresa acudió porque la plata que se daba como recompensa desde Argentina a las naciones y empresas de otros países no le convenía porque no es mucha plata, quizás para nosotros sí, pero para ellos no, por eso no funcionó el tema de la recompensa”.

Agregó “nosotros ya no teníamos puesta la mirada en eso porque no funcionó, lo que pretendíamos con eso era sumar una opción más para la búsqueda, que la recompensa sea una opción más de búsqueda, pero no funcionó, por eso hoy los familiares estamos a la espera que se nos de la licitación, y por eso conseguimos a la empresa desde diciembre y se viene presentando esto al gobierno”.

“Pero los familiares están cansados, venimos sosteniendo desde enero y el gobierno no nos da la mano en ese sentido de firmar y decidir. Ese tema nos tiene mal por eso el último recurso de las familias era encadenarse en Plaza de Mayo y obviamente hizo resurgir el tema, por eso el gobierno de alguna manera, no con mucha gracia, llamó a los familiares para hablar”.

Comentó que las familias de los submarinistas en el plano provincial “nos hemos reunido varias veces porque estamos a la espera, como todos los familiares del país, de que nos den una repuesta desde el gobierno. Desde y en Jujuy lo que estamos haciendo, si bien la lucha fuerte la están dando los familiares en Plaza de Mayo y en Mar del Plata, es seguir tocando las puertas de los diputados, concejales, y pediremos una audiencia con el gobernador”.

“Estamos buscando que el gobierno de la provincia reconozca el tema de los familiares porque seguimos bregando por ellos. Pedimos eso, que el gobierno reconozca. Mi hermana es una de las jujeñas encadenadas, y la idea es no dejar que pase esto sin tener una respuesta, seguiremos luchando, y si la respuesta es no darnos la licitación, tomaremos otras medidas, pero vamos a seguir”.

Además, comentó que este domingo se realizará una concentración en las puertas de la Iglesia Catedral al cumplirse el 8° mes de la desaparición del ARA San Juan y sus tripulantes.