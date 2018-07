Crece el turismo en Jujuy: la ocupación hotelera está casi al 100% para toda la temporada de invierno Esta tendencia supera las últimas 5 temporadas en la provincia

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas confirmó que, tanto la ocupación en lo que va de julio, como los niveles de reserva para el resto del mes, superan el 90% en toda la provincia, y destacó que está siendo muy difícil conseguir plazas para los turistas que nos visitan.

Remarcó que esta tendencia supera las últimas 5 temporadas invernales, y este año se extiende con niveles muy buenos durante el mes de agosto.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Federico Posadas expresó “la verdad que va muy bien la temporada, que ya comenzó, independientemente que ahora empieza el momento más fuerte de la tercera y cuarta semana de julio. Hemos tenido un fin de semana largo muy bueno el de 9 de julio y muy buena ocupación la primera y segunda semana de este mes”.

El ministro comentó que para la tercera y cuarta semana de julio “prácticamente no tenemos lugar en Jujuy, tanto en la Quebrada, Capital, Valles, y quedan algunos lugares en las Yungas y muy pocos en la Puna. Asique la verdad que, en términos de reservas, estamos por arriba del 90%, y las llamadas que hacemos a los establecimientos hoteleros no es para ver qué ocupación tienen sino para saber cuántas plazas le quedan hasta fines de julio”.

Resaltó “la verdad que es muy difícil encontrar alojamiento en la tercera y cuarta semana en Jujuy, y podemos hablar que está siendo una temporada turística de vacaciones de julio altamente exitosa”.

Posadas agregó “estábamos chequeando las estadísticas de años anteriores y estamos por encima de los últimos 5 años, así que confirma la tendencia de que Jujuy está de moda, que venimos muy bien con las políticas promocionales y seguramente que la coyuntura está favoreciendo. Hoy el turismo interno a nivel nacional también nos está favoreciendo. Creo que hoy, tanto el norte, y particularmente Jujuy, es uno de los destinos más elegidos a nivel nacional”.

El ministro de Cultura y Turismo de la provincia, también salió al cruce de las declaraciones de algunos operadores del sector que hablaban sobre una temporada no tan buena y expresó: “que me diga dónde consigue una buena cantidad de camas en Jujuy para la tercera y cuarta semana de julio. Que me diga y vamos a ubicar a mucha gente que nos llama por teléfono para pedirnos plazas en Jujuy y hoy estamos sin posibilidad de conseguirla”.

“Si eso no es una temporada exitosa, la mejor forma de corroborarlo es llamar a los hoteles y preguntar cuántas camas les quedan, eso nos dará una imagen muy clara de cómo está funcionando el turismo en Jujuy, y no solo en julio también en agosto porque ya estamos con muy buenos niveles de reserva y ocupación”.

Añadió “no he escuchado, por parte del sector privado, esto de que no esa una temporada exitosa. Prácticamente todos los sectores nos están diciendo que están trabajando muy bien, asique estamos con el mismo discurso tanto en el sector privado y sector público”, concluyó el ministro.