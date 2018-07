Por año en Jujuy se realizan menos de 10 vasectomías contra cerca de 800 ligaduras de trompa

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Claudia Castro, Coordinadora del Área de la Salud de la Mujer y Referente Provincial del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, se refirió al bajo índice de vasectomías que se realizan indicando que una de sus causas es la desinformación sobre la misma.

Comentó que se han dado casos de adolescentes de 18 años que decidieron realizarse este proceso y se les dio respuesta en el único centro público que lo realiza: el hospital Pablo Soria.

Al respecto, Claudia Castro expresó en una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA® que “el pedido de este método de parte de los varones tiene que tener una respuesta en la salud pública, porque existe una ley específica de anticoncepción quirúrgica, la Ley 26.130, que está vigente desde el 2006, con la cual cualquier hombre o mujer mayor de 18 años, con o sin hijos, puede solicitar el método quirúrgico definitivo, ya sea la ligadura de trompas o la vasectomía”.

“Si bien, es verdad, no tiene una amplia demanda, es prácticamente el 5% respecto a la solicitud de la ligadura de trompas, y calculamos que es por la desinformación que quizás tienen los varones, no saben que ellos pueden acceder a este método que es la vasectomía. La demanda no es alta, pero calculamos entre 5 y 10 varones que solicitan o preguntan sobre la vasectomía”.

Agregó “para tener una idea: aproximadamente, por año, se realizan por solicitud de ligaduras de trompa a 800 mujeres por año, y respecto a la vasectomía, se concretan menos de 10”.

“Tenemos que recordar que, a diferencia de las mujeres, que tienen una etapa fértil, desde que comienzan a menstruar hasta que terminan de hacerlo, el varón tiene más años de posibilidad, puede tener 60 o 70 años y sigue produciendo espermatozoides”.

“Lo que generalmente nos llegan son reportes de los varones que tienen dificultades para acceder e intervenimos desde el Programa y fueron pacientes de entre 30 a 40 años. Tuvimos un caso de un chico de 18 años que no tenía hijos, y por su edad tuvo un abordaje especial, un acompañamiento y apoyo de la consejería para ver si estaba realmente convencido y lo estaba”.

Señaló que, a pesar de la poca demanda, en Jujuy “hoy el Pablo Soria, con el servicio de Urología, es el único lugar público que da respuestas por el momento”.

Sobre los pasos para acceder a este método, mencionó “el varón que desee esto tiene que consultar primero al equipo de salud más cercano que tenga que puede ser el Puesto de Salud, Hospital, y allí al médico generalista que es a quien le pide la solicitud y él le explicará que es un método irreversible, y debe firmar un consentimiento informado que es un escrito donde firma que entendió el procedimiento y que es irreversible”.

“Esto no trae efectos contra la salud ni la virilidad ni contra la libido, su vida íntima seguirá siendo normal, no tiene efectos secundarios, pero sí necesita unos controles para que sepa que efectivamente ya no tiene espermatozoides en su líquido seminal”.

Sostuvo que “lo importante es que no es una cirugía compleja, no requiere, como en la ligadura de trompas, la apertura del abdomen, y en algunos lugares del país o del mundo la realizan con anestesia local, pero depende de cada equipo quirúrgico que lo realiza, acá en el Soria, donde se da respuesta, se la realiza en quirófano y la anestesia la decide el cirujano”.

Respecto a lo que representa que el hombre tome esta decisión y “saque el peso” de esta responsabilidad a la mujer, Castro comentó “los números saltan a la vista porque si la demanda fuera alta diría que estamos prácticamente preocupados de los dos lados, tanto hombres como mujeres, en planificar, programar si queremos tener hijos, cuándo y cada cuánto, pero esto cae mucho en las mujeres y una parte creo que por desconocimiento, por temor, por creer que podría ser algo nocivo, y al igual que existen mitos sobre las ligaduras los hay para el otro método”.

“La otra razón es tomar el valor y decir ‘yo también en mi pareja puedo decidir y elijo’. Muchas cosas o situaciones se podrían evitar con un cuidado, con el preservativo que debe usarse siempre porque es el único mecanismo que evita las enfermedades de transmisión sexual, el preservativo debe usarse a la par del método que elija la mujer”.

Señaló “la vasectomía es una decisión. En parejas bien consolidadas, donde los dos se preocupan, tienen conciencia del cuidado y la programación de cuántos hijos tener, hay varones que deciden eso y realmente es muy bueno, y estamos dando respuesta”.