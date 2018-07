Jujuy: empresarios reclaman que se benefició al usuario de avión, “pero se está perjudicando a las empresas de transporte” Tras la eliminación del piso para las low cost, desde la Cámara del Transporte de Jujuy piden intervención del gobierno

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Guillermo Ruiz, Vicepresidente de la Cámara de Transporte de Jujuy, se refirió al panorama de las empresas de larga distancia luego de la medida que tomara el gobierno nacional de quitar las tasas mínimas a los vuelos low cost, lo que les permitirá a las líneas aéreas tener tarifas mucho más bajas de las actuales, incluso más que las de las empresas de ómnibus de larga distancia.

En relación a la necesidad de modificar sus estructuras tras esta medida nacional, Guillermo Ruiz señaló en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “obviamente que si hay una necesidad porque las empresas tienen una banda tarifaria que le permite jugar desde un piso a un determinado techo y el impacto, calculo, que será bastante negativo para las empresas de larga distancia, no nos olvidemos que un pasaje de la low cost está aproximadamente a un 50% de lo que está en una empresa que recorreré una igual distancia, por ejemplo de Jujuy a Buenos Aires”.

Indicó que desde las empresas “algunas medidas van a tener que tomar: promoción, descuentos, además algo deberán conseguir de parte del gobierno, algún beneficio, un subsidio para poder competir y hacerle frente a esta competencia que es muy fuerte. Nos va a afectar tanto en la cantidad de pasajero como en los servicios y el funcionamiento de las empresas”.

Consultado por este diario sobre posibles negativas de realizar viajes de larga distancia y restringirse a recorridos “más cortos”, Ruíz señaló “es la idea del gobierno, que el pasajero común, cuando sean viajes arriba de los mil kilómetros, use el avión y de ahí, de los 900 para abajo, use el servicio de colectivo. Por lo menos en gran parte del mundo pasa eso, no se usa tanto el transporte automotor de pasajeros para grandes distancias”.

El vicepresidente de la Cámara de Transporte de Jujuy sostuvo que “el gobierno deberá tomar cartas en el asunto porque se verán complicadas las empresas, mayormente de larga distancia, deberán buscar algún beneficio, subsidios, liberarle las tarifas, alguna medida tomar para que sean competitivos, ya que por un lado ese beneficio es para el usuario del avión, pero a la vez se está perjudicando a las empresas que ponen los servicios todos los días, que salen tengan o no pasajeros. No es la política de las empresas salir a rematar a último momento los pasajes, con lo cual salen con el avión prácticamente completo”.