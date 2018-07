Haquím: “por supuesto que la coyuntura nacional nos afecta”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, se refirió al efecto de la coyuntura nacional en la provincia, como así también a los esfuerzos que se realizan desde el gobierno para mermarlos lo más posible.

Carlos Haquim expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “hoy estamos preocupados por la situación nacional, local, fruto de problemas nacionales e internacionales, y estamos trabajando fuertemente desde el gobierno para ver de aportar las soluciones que hagan que Jujuy tenga futuro y que haya esperanza”.

“Ya hemos trabajado fuertemente en la reducción del gasto público en la elaboración del presupuesto del 2018 cuando se presentó en la Legislatura el año pasado, lógicamente pretender en tan corto tiempo entrar en un equilibrio fiscal en una provincia que viene históricamente con déficit no es sencillo, máxime cuando nosotros tenemos el convencimiento y la decisión de no ajustar en lo que hace a los trabajadores, no profundizar los problemas sociales que tiene la provincia, por lo tanto eso nos va a llevar más tiempo”.

Sostuvo que “por supuesto que la coyuntura nacional nos afecta, hay un proceso inflacionario que, fruto de la devaluación, del aumento de precios que producen inflación, de alguna caída en el movimiento comercial que afecta al comercio en general, pero son variables que desde la provincia no podemos manejar y estamos esperanzados que esto se empiece a solucionar desde el orden nacional”.

Haquim aseguró “vamos a seguir transitando el camino tratando de desarrollar emprendimientos que hagan al desarrollo productivo de la provincia, que generen empleo y en ese sentido vamos a seguir apostando a una provincia verde, a la energía renovable, a la explotación minera, a la zona franca, al recupero del tren, a tantas cosas que hacen a que los jujeños veamos hacia el futuro que tenemos posibilidades”, finalizó.