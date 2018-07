Continúan en Jujuy los Juegos Nacionales Evita

Jujuy al día® – El equipo de Club Villa San Martín resultó el ganador de la instancia local por Capital de los Juegos Nacionales Evita en la disciplina de básquet 3 x 3 en categoría sub 14 masculino, luego de los partidos disputados en las instalaciones del citado club.

Los equipos participantes jugaron con la modalidad de todos contra todos, ganando Club Villa San Martín por 7 a 3 a Escuela Normal, y a Escuela de Comercio N° 1 por 12 a 3, en el restante partido Escuela Normal se impuso por 3 a 2 a Escuela de Comercio N° 1.

El martes 10 de julio seguirá el desarrollo de la instancia local por Capital, con voley de playa en categoría sub 14 en cancha de Colegio Médico de Jujuy en barrio Alto La Viña, y el inicio de las competencias de handball masculino y femenino en las categorías sub 14 y sub 16 en Club Deportivo Luján.

Martes 10 de julio desde la 14:30 se jugarán los encuentros deportivos de Voley de playa de los equipos del grupo “A” femenino y “B” masculino.

Grupo A femenino

A las 14:30 las duplas de Escuela De Comercio N 2 “Malvinas Argentinas” (dupla de Gansslen- Villa y Narváez- Alancay), a las 15:30 Escuela San Juan Bautista de La Salle (Segovia – Mamaní) y Escuela De Comercio N 2 (Gansslen- Villa) y a las 16:30 Escuela San Juan Bautista de La Salle (Segovia – Mamaní) y Escuela De Comercio N 2 (Narváez- Alancay).

Grupo B masculino

14:30 Cidef “B” vs Cidef “A”, 15:30 Biblioteca Popular Campo Verde “A” vs Cidef “B”, y a las 16:30 Biblioteca Popular Campo Verde “A” vs Cidef “A”.

Handball

El 10 de julio en categoría sub 16 masculino jugarán a las 8:30 horas Colegio del Salvador vs Escuela Gianelli; 9:30 categoría sub 14 femenino Santa Teresita vs Escuela de Minas; a las 10:30 categoría sub 14 masculino CIAF vs Colegio del Salvador; 11:30 horas Categoría sub 16 femenino Escuela de Minas vs CIAF y a las 12:30 horas en categoría sub 14 masculino Escuela de Minas vs Colegio N° 2 “Armada Argentina”.

Miércoles 11 de julio: En categoría sub 14 masculino los partidos entre Escuela de Minas y Colegio del Salvador a las 8:30, Colegio N° 2 “Armada Argentina” y Club Universitario a las 9:30, CIAF y Escuela de Minas a las 11:30 y Club Universitario vs Colegio del Salvador a las 12:30; en tanto que en categoría sub 16 masculino jugarán Escuela de Minas y Escuela Gianelli a las 10:30.

La Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo Humano implementa en la provincia este programa del que participan niños, niñas, jóvenes y adultos mayores en distintos deportes, individuales y de conjunto

Los “Juegos Nacionales Evita” son implementados en la provincia por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo Humano, representan una oportunidad para que niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de Jujuy participen de este espacio gratuito, una herramienta, de promoción de valores y de construcción de hábitos, con un claro sentido social.