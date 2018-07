Horóscopo para julio 2018

Aries:

En amor: te traerá cambios muy marcados en tu vida tanto afectiva e íntima como a nivel familiar y doméstico. Según cómo te tomes las cosas, podrías meterte en una espiral de cambios que no puedas llegar a controlar. Intenta tomar las riendas de tu vida en todo momento para no errar. Un descuido te llevaría a otro y así te irías poco a poco alejándote de tu camino. Sé cauto y modera tus palabras si así lo requiere la situación. Eres una persona inteligente que sabrá sortear los obstáculos y luchar contra los avatares de la vida si así surgiera. En primer lugar, tu vida sentimental puede tomar nuevos derroteros. Si te encuentras sin pareja, ahora es el momento idóneo de ir por una: podrás comenzar una vida junto con otro ser. Es posible que guardes ausencias a alguien de tu pasado; deséchalo, no es para ti. Borra cualquier vivencia del pasado, sobre todo si éstas te han producido mucho daño. No tiene sentido sufrir, sobre todo si es una causa de un amor equivocado. Con tu pareja habitual, si es que la tienes, las cosas irán sobre ruedas. No te puedes quejar pues el amor estará presente a lo largo de todo el mes.

En lo laboral: podrás comenzar nuevos proyectos al igual que asociarte con amigos o empresarios hasta ahora desconocidos para ti. Podrás progresar si así te lo planteas. Trázate objetivos y ve por ellos. En cuanto al ámbito doméstico, has de tener cuidado porque todo podría dar un giro negativo para ti; lo bueno y deseable, en cuestión de horas, podría tornarse desagradable e incómodo. En un día la situación podría volverse insostenible. Deberás de realizar ciertas operaciones o arreglos a nivel casero. Habrá gastos extras que deberás de pagar y subsanar. Cualquier tensión debida a estos problemas o a situaciones difíciles de afrontar, deberías de suavizarlas y calmarlas. Solo así lograrás el control de tu vida y de tu situación. Estarás demasiado vulnerable, lo cual sacará tu peor cara si no controlas tus reacciones. Todo te afectará en demasía.

Tauro:

En amor: la vida te va a dar varias oportunidades que deberás de aprovechar. No todo está perdido en el terreno sentimental, ni siquiera en el laboral aunque será necesaria tu ayuda y un gran esfuerzo personal para lograr alcanzar tus objetivos. La vida no te sonríe pero te apoya en tus decisiones. El ámbito sentimental estará muy complicado; es muy posible que estés a punto de perder al amor de tu vida pero lo puedes frenar. Si te lo propones, serás capaz de reconquistar a a ese ser que ocupa tu mente y tu corazón. No te des por vencido, no tires la toalla porque nada está perdido. Tú tienes el poder de hacer una transformación en tu relación, de hacer cambiar las cosas si así lo deseas y te lo propones. Ve hacia la felicidad, aboga por ella. Conseguirás estabilizar tu relación e incluso mejorarla, consiguiendo una satisfactoria rica y plena. Recobrarás la pasión perdida. Intenta medir las palabras, sobre todo cuando sabes que éstas dañan o pueden llevar a una situación compleja y delicada.

En lo laboral: estará muy movido, con disputas y malentendidos. No pongas más trabas de las que ya hay, al revés, intenta tranquilizar los ánimos al asunto, a los problemas que acontezcan. Habrá mucha gente alrededor tuyo que proyectará envidia hacia ti, lo cual bloqueará tus caminos y, sobre todo, tu economía. Trata de protegerte para que tu trabajo y finanzas no se vean afectados ni perjudicados. Tendrás que hacer algún viaje para subsanar algún problema o cerrar algún contrato. Este mes primará la comunicación por encima de todo: será la clave para la resolución de los posibles problemas que aparezcan, tanto a nivel laboral como afectivo. Céntrate y trata de controlar la situación, así no te pondrás nervioso y tu cuerpo no se resentirá del estrés. Estarás muy lúcido y si te concentras y te escuchas, verás cómo tu intuición te guiará y llevará por el camino correcto. Ante una duda, sigue el dictado de tu corazón. No tendrás mucho tiempo para tener una gran vida social pero tus amigos allí estarán, podrás contar con ellos en todo momento pues no te fallarán. Disfruta de ellos.

Géminis:

En amor: para ti. Tras tu cumpleaños, has comenzado un nuevo año de vida coincidiendo en muchos casos con un nuevo ciclo. Lo nuevo trae muchas bondades y esperanza. Tu vida ha dado un giro radical y prueba de ello es este maravilloso mes. Estará lleno de oportunidades, tanto laborales como financieras. Tu vida social será todo un éxito y primará ante todo la comunicación, tanto verbal como escrita. Todo tu potencial creativo saldrá a la luz y serás muy aclamado por todos. Tu presencia será necesaria en muchos ámbitos. Comenzando con el amor, Géminis, te ha llegado por fin tu hora de disfrutar el resto de tus días junto a tu ser amado. Sabes que era algo que llevabas mucho tiempo gritando. El cosmos lo sabía pero aún no había llegado tu momento: ya estás en el aquí y ahora. Cualquier plan que hagas con tu pareja saldrá adelante: casa nueva, pareja de hecho, una vida en común. Tan sólo has de decir por esa boca y el universo conspirará para que todo salga según lo acordado.

En lo laboral:

También te sonríe. Como buen Géminis, tu creatividad e imaginación están a la orden del día. Ahora podrás crear sin límites y ganar dinero con ello. Escucha cada proyecto que te ofrezcan y estúdialo bien. Habrá cosas muy interesantes en el ambiente. A mayor inspiración, mayores ganancias en tu cuenta bancaria. Sabes que se paga muy bien el hecho de crear. Eso sí, una vez que el dinero esté en tus manos, tendrás que saber administrarlo con cabeza. Nunca has sido una mano suelta: no lo seas ahora. A medida que pasen estos días, comprenderás que te es imposible ahorrar y no sólo eso, sino controlar tus cuentas y tu economía. Vuelve a tu orden y organización de siempre o será un gran desfalco el que vivirás. Sé responsable pues con la economía no se juega. Has de pagar todas tus facturas a fin de mes. Tus amigos disfrutarán mucho de ti, al igual que vos.

Cáncer:

En amor: deberás de usar todo tu ingenio para salir de ciertas situaciones en las cuales podrías quedar atrapado con facilidad. Para lograr aquello que te propongas a lo largo del mes. Para comenzar, en cuanto a tu vida amorosa o sentimental se refiere, este mes podrás vivir alegremente una vida sentimental plena y satisfactoria. No te faltará vivir momentos alegres.

En lo laboral: será un hervidero de problemas y situaciones difíciles de llevar. Si quieres conseguir algo te costará. Por ello, lo mejor es que focalices toda tu energía sin dejar un lugar sin hacer, sigue tus objetivo y no lo cambies, que ése siempre sea tu punto de vista, que vaya toda tu atención allí. Así cristalizará antes tu deseo. Tu vida está revuelta, tus ánimos también y, por supuesto, tu casa es el vivo reflejo de tu estado de ánimo: una batalla campal, o, al menos, en un desorden bastante singular. Es probable que tengas alguna crisis familiar, bien con la pareja, hijos si los hubiera o tus propios padres. Necesitas calmarte, encontrar tu sitio, tu espacio y relajarte un poco. Una vez que lo hagas, que te calmes, verás cómo se asienta todo en tu vida: tanto en lo laboral como lo sentimental. La energía en ocasiones nos juega una mala pasada. Tranquilízate y todo irá sobre ruedas. Te sentirás agotado a un nivel tanto físico como también mental. A lo largo del mes, date sesiones de Reiki o de alguna otra terapia holística para aumentar tu energía vital. Estás exhausto, si así lo sientes, toma también vitaminas para remontar. Cuídate Te espera un viaje muy agradable. Disfruta de este gran mes.

Leo:

En amor: te mereces un descanso. Llevas todo un año trabajando sin parar, de hecho, no sabes hacer otra cosa que trabajar. Necesitas encontrarte a ti mismo, serenarte y contactar con tu Yo Superior. Olvídate un poco de la gente y ten a lo largo del mes momentos de recogimiento: será un buen modo de conocerte, de saber lo que quieres. Tienes que desconectar un poco de todo lo que te rodea: eso será perfecto si tomas las vacaciones a lo largo de dicho mes. Este mes se presenta con muy poca armonía en los temas sentimentales. Si quieres que tu relación actual funcione, cálmate. Deberás de medir muy bien tus palabras, saber lo que quieres y hacia dónde vas. Si dices algo contraproducente, la respuesta de tu pareja será completamente negativa, nefasta. Si quieres resolver la situación delicada o incluso tirante en la que te encuentras ahora, deberás de cambiar tu actitud, ser mucho más diplomático y callado. Dicho de otro modo: utiliza la diplomacia en cada palabra que salga por tu boca al igual que tú tacto: sé muy sutil cuando hables o tendrás problemas muy rápidamente. Te verás obligado a decidir, a tomar una decisión de carácter importante.

En lo laboral: también requiere que te comportes con diplomacia, de un modo muy correcto. No puedes decir una palabra más alta que otra si no quieres tener problemas con tus compañeros o socios. En cuanto al ámbito social, la familia estará muy cerca de ti, quizás demasiado, hasta el punto de sentirte algo agobiado. Llévalo con paciencia. Te necesitan. Es posible que te vayas de vacaciones con ellos, en familia o con tu grupo de amigos. Disfruta del mes. Con respecto a tu salud, es hora de mirarse, hacerse pruebas y calmarse. Tu sistema energético está demasiado desequilibrado. Pon voluntad y todo saldrá a tu favor.

Virgo:

En amor: es el mes de los cambios, del movimiento y de la materialización de los sueños. Todo se mueve hacia mejor, hacia un futuro, hacia donde vos quieras ir. Sabes que tú eres el dueño indiscutible de tu vida y vos crearas tu propia realidad. Por lo tanto, en tus manos está cambiar el curso de tu vida. El amor te traerá un intenso y tórrido romance si así lo deseas. Será corto pero muy intenso, lleno de pasión y amor. Si de verdad lo sientes así, aprovecha cada minuto de esas citas tan apasionadas, da rienda suelta a tu imaginación y creatividad. Lo necesitas. Además, es posible que lo necesites de verdad, que te tengas que desahogar. Si tienes pareja estable, surgirán muchos celos y eso sería la posible causa de ruptura así que, quizás un clavo saque otro clavo y tengas que seguir adelante con tu vida, tanto sentimental como personal

En lo laboral:

Surgirá algún problema o inconveniente pero con un estado de ánimo positivo lo solventarás en la mayor rapidez posible. Verás cómo esas dificultades quedan por el camino triunfando. Te costará esfuerzo sacar las cosas adelante pero, lo harás. Debes de tener muy en claro qué le pides a la vida, cuáles son tus gustos, tus sueños y lo que buscas. Sólo así llegarás a conseguirlo. En cuanto a las amistades, tu círculo se reducirá drásticamente. No has estado obrando bien y las consecuencias llegarán a lo largo del mes. Perderás buenas amigas y amigos y tendrás que empezar de cero. Se sentirán traicionados por ti, por algún hecho concreto o por tu conducta en general. Saldrán nuevos amigos. Todo cambia y se renueva en tu vida está en pleno cambio. Tu familia te acompañara y no te fallarán, serán incondicionales en estos momentos difíciles. Todo cambio conlleva un sufrimiento, una adaptación. Después ira sobre ruedas.

Libra:

En amor: es un mes muy positivo para ti. Todas tus facetas van a progresar adecuadamente, algunas van a dar un salto sustancial muy favorable para ti. En el amor se destacarán por la espectacularidad de los eventos que se producirán. Puedes sonreír y vivir tranquilo porque este mes promete ser el mejor del año hasta la fecha. Todo son progresos, Libra. El ámbito afectivo estará repleto de amor, pero amor de verdad. Tu corazón va a respirar tranquilo porque ya ha encontrado a la persona adecuada para ti, ya no hay que buscar ni sufrir más por amor. Es muy grande el sentimiento que tienes y es mutuo, compartido. tu relación avanzará hacia el futuro rozando la perfección, darás pasos muy bien encaminados hacia un futuro en común: la unión o el matrimonio. Tienes claro que te quieres comprometer, necesitas hacerlo y decírselo. En cuanto lo hagas, tendrás una respuesta afirmativa, a tu favor. Ante cualquier desavenencia, que no la habrá, tan sólo haría falta hablar: la comunicación primará entre ustedes el resto de sus vidas, necesitaran el uno del otro.

En lo laboral:

Todo serán sorpresas positivas: nuevas ofertas de trabajo, laborales, nuevos proyectos a realizar e incluso compañeros o colegas. Eso te hará sentirte muy activo y muy vivo, útil para la sociedad, para los demás. Decidirás qué propuestas son las adecuadas para ti porque, obviamente, a todo no puedes llegar en esta vida aunque lo intentes. Además, este mes, comienzas a equilibrar tu vida: tanto el ocio como tu vida laboral empezarán a equilibrarse un poco. Ya no será trabajo 24 horas, lograrás entender que la vida son momentos y para vivirlos necesitas tiempo libre. Te darás un espacio para ti, para tus cosas, para viajar o salir un rato. Entiendes que el dinero no da la felicidad aunque ayude pero quieres vivir cada día con los tuyos, disfrutarlos y llevar una vida serena y llena de armonía.

Escorpio:

En amor: no va a ser fácil para ti aunque tampoco imposible. Es un mes en donde primará la resolución de conflictos, el intentar allanar el camino para facilitar un camino mejor, transitar por él en todos los aspectos y poder avanzar. El fin de todos tus esfuerzos será positivo. Habrá mucho optimismo pues se trata de mejorar tu vida, arreglar aquellas pautas que te tienen estancado. Con respecto al amor, no será Julio tu mejor mes. Te va a costar mucho encontrar la ansiada armonía en este campo. Existirán las peleas y también algún malentendido que podrías subsanar si pones empeño. Trata de no clavar el aguijón, guárdatelo para ti, para tus ratos libres. Tendrás que estar como la seda si pretendes seguir con tu pareja actual. Presta mucha atención porque, cuanto más problemático te pones, más alejarás a tu ser amado de tu lado, así de simple. Recapacita y aprende a hacer un análisis interior de la situación existente. Seguro que así logras solucionar cualquier conflicto existente en la pareja.

En lo laboral:

Se abrirá nuevas puertas, atrévete a cruzarlas, te reportarán muchas alegrías y, a su vez, otras vías de ingresos. Las finanzas prosperarán, enhorabuena, ya no vivirás tan al límite, tan al día. Eres un ser muy práctico y resolutivo. Utiliza también tu imaginación para prosperar en el terreno laboral. Tus ideas serán posibles opciones de generar dinero. Te lloverán los proyectos pero sólo uno será el indicado para ti ahora. En cuanto a tu estado anímico, estarás rozando la depresión, sin ganas de ver a nadie ni de dar explicaciones a los demás. Preferirás quedarte solo en el hogar leyendo un buen libro o tomando algo en tu terraza, te molestará la gente. En el fondo, te considerarás un icono.

Sagitario:

En amor: Julio puede ser muy interesante para ti si deseas salir del cascarón, de tu escondite. Ha llegado la hora de dejarte ver, no como siempre sino de mostrarte tal cual eres, sólo así la gente podrá descubrir el potencial que hay en ti. Sabes que la vida es movimiento, son cambios pero para que sucedan, hay que desearlos y provocarlos. Si nos quedamos quietos, no sucede nada, por ello este mes será de acción. En el terreno sentimental, si quieres, puedes comenzar una nueva etapa con alguien que quieras, te guste y te convenga. Corta cualquier lazo o historia de amor con alguien con quien vivas pero que no te aporta nada. El amor no es vivir con alguien en la misma casa, si no existe la llama del amor y de la pasión, no tiene sentido vivir así. Si sigues con alguien porque llevas toda la vida, por inercia, jamás crecerás como ser humano. Empieza de cero, elige la pareja adecuada para ti, a tu medida. Esta nueva etapa ha de ser en todos los niveles y desde luego, te has de mostrar tal cual eres. Deja ya de conformarte con todo: te gusta ser deseado, te encanta una relación plena y satisfactoria .Haz un listado de tus deseos y comunícaselo a tu nueva pareja porque, para complacerte, tendrá que enterarse de lo que quieres.

En lo laboral:

Es donde las dificultades aparecerán, has de estar dispuesto a cambiar, has de ir hacia tus sueños y nunca perder el norte ni tirar la toalla, hay que seguir luchando. Los cambios conllevan también tu respectivo cambio de imagen: modernízate, cambia, adecúate a los nuevos tiempos. A lo largo del mes, harás varios viajes, bien de ocio o de trabajo y te moverás bastante. Tu vida social será activa. Ten cuidado con tus palabras, a veces, al ser tan claro y directo, podrías herir ciertas susceptibilidades. Este mes de Julio tu intuición estará muy activa, aprovéchate de ella. Es un mes muy positivo para ti si decides moverte y evolucionar.

Capricornio:

En amor: Julio va a ser una gran prueba para ti. La pasarás, como siempre, si actúas con inteligencia y con mucho amor propio y tesón. No te olvides de dejar de lado el orgullo que tanto daño te hace y utiliza el tesón para caminar por el lado positivo de la vida. Tu tenacidad será encomiable. En cuanto al amor, surgirán en tu alma y en tu corazón muchas dudas e incomprensión. Será compleja tu relación de pareja y tendrás que buscar cómo transformarla. Para ello se te ocurrirá una idea brillante: hacer que tú pareja y vos tengan intereses comunes, La implicación de uno en la vida del otro será una situación de lo más acertada. Con esos alicientes comunes ya estará más fuerte, el vínculo más reforzado. Tratarás de cambiar tu vida lo mejor que puedas sin dejar a la pareja de lado. No seas tan intransigente, la vida te pide flexibilidad mental y se la has de dar. Si no sigues todas estas pautas, tus lazos amorosos se cortarán para siempre buscando a otra persona que le reemplace. No perderás el tiempo.

En lo laboral: tendrás que utilizar la inteligencia para ser capaz de ver los errores cometidos. Son muchos peros con una buena dosis de humildad, seguro que eres capaz de subsanarlos. Sobre todo, deja el ego y el orgullo que tanto daño te generan y tantas complicaciones te traen olvídate de decir yo y rectifica. Si no lo haces, todo se tornará en tu contra. En cuanto al equilibrio en tu vida, está muy lejos en este momento, estás en plena desarmonía. Libérate de tu frustración, de la ansiedad que te devora. Para ello podrías hacer deporte o correr, te vendría a las mil maravillas para liberar tanta tensión acumulada dentro de ti. Sé más amable con la gente, cambia ese mal humor constante. Si pintas una sonrisa en tu cara, todo cambiará a tu alrededor. Sé amable. Tus amigos siguen ahí, solidarízate con ellos; deja de lado tus preocupaciones y mira también por los demás, no seas tan egoísta. Tu familia y amigos también te necesitan.

Acuario:

En amor: es un mes muy interesante para ti. Este mes de Julio te va a traer un poco de todo, va a ser muy positivo. Tendrás que tener varios factores en cuenta para que todo salga bien. Tendrás que estar atento a todo lo que acontece a tu alrededor. Es muy posible que vengas de una ruptura sentimental y aun estés un poco desanimado. Si es así, no te preocupes porque muy pronto estará el asunto resuelto: te mostrarás muy interesado en conocer a tu nuevo amor; sabes que un clavo saca a otro clavo y tienes muy claro que quieres ser feliz, abogas por tu felicidad absoluta. Aunque no lo busques no dirás que no, porque, a mitad de mes, se te presentará la oportunidad de tener un encuentro con alguien desconocido para ti hasta ahora. Será algo completamente inesperado, con lo que no contabas pero que a la larga podría convertirse en una bellísima historia de amor y pasión. Nunca digas que no antes de tiempo, te podrías arrepentir. Sin embargo, como aún pesa en ti el fantasma de la pasada relación, eso te creará un poso de inseguridad que afectará en lo más íntimo. El tiempo todo lo cura. Seguirás luchando por ello.

En lo laboral:

Tu lado más creativo estará muy activo así que, de ahí podrán salir suculentas ideas las cuales pueden servir de mucho. Apúntalas y tenlas en cuenta si así lo deseas. Serán un soplo de aire fresco a un posible negocio. Te sentirás valorado y escuchado en el área laboral lo cual te hará sentirte pleno, orgulloso de tu labor social y empresarial. Con respecto a tu vida social, estará de lo más activa: saldrás y quedarás con unos y con otros, no pararás. Tu tiempo libre estará repleto de citas y actividades, te involucrarás en nuevos proyectos sociales los cuales te robarán gran parte de tu tiempo libre. Tus amigos reclamarán tu presencia. A su vez, lograrás nuevos contactos personales.

Piscis:

En amor: puede ser muy interesante para ti si deseas salir del cascarón, de tu escondite. Ha llegado la hora de dejarte ver, no como siempre sino de mostrarte tal cual eres, sólo así la gente podrá descubrir el potencial que hay en ti. Sabes que la vida es movimiento, son cambios pero para que sucedan, hay que desearlos y provocarlos. Si nos quedamos quietos, no sucede nada, por ello este mes será de acción. En el terreno sentimental, si quieres, puedes comenzar una nueva etapa con alguien que quieras, te guste y te convenga. Empieza de cero, elige la pareja adecuada para ti, a tu medida. Deja ya de conformarte con todo: te gusta ser deseado sigue el dictado de tu corazón.

En lo laboral:

Que es donde las dificultades aparecerán, has de estar dispuesto a cambiar, iras tras tus sueños y nunca pierdas las ganas de luchar por lo tuyo, hay que seguir luchando. Los cambios vendrán pero son para mejor. Modernízate, cambia, adecúate a los nuevos tiempos. A lo largo del mes, harás varios viajes, te moverás bastante. Tu vida social será activa. Ten cuidado con tus palabras, a veces, al ser tan claro y directo, te traen problemas y malos entendidos. Este mes de Julio tu intuición estará muy activa, aprovéchate de ella. Si decides moverte y evolucionar todo marchara a tu favor.

Por Marga

Consultas: astrologamarga@gmail.com