Inauguraron la Casa Primero Jujuy: Haquim firmó la primera ficha de afiliación del partido Primero Jujuy

"Hoy me afilio al Partido Primero Jujuy. Era afiliado al Partido Justicialista desde que José Humberto Martiarena me firmó el carnet de afiliación en el año 82. Pero no tengo cargo de conciencia, porque sigo con las mismas convicciones y la misma decisión de respetar los principios de una doctrina con la que me formé" dijo el vicegobernador y referente del sector.

Con gran convocatoria de la militancia, Carlos Haquim, acompañado por el gobernador Gerardo Morales, inauguraron formalmente la “Casa Primero Jujuy”, un espacio del partido político que formaliza el trabajo como línea política que viene realizando desde 1995.

En este marco, Haquim anunció la conformación de Primero Jujuy como partido político y firmó la ficha de afiliación delante de todos los presentes. “Renuncié a todas las afiliaciones y hoy me afilio al Partido Primero Jujuy. Era afiliado al PJ desde que José Humberto Martiarena me firmó el carnet de afiliación en el año 82. Pero no tengo cargo de conciencia, porque sigo con las mismas convicciones y la misma decisión de respetar los principios de una doctrina con la que me formé”.

Respecto al proyecto político señaló, “estamos dando un paso más, los peronistas que en el 2015, decidimos poner un alto a aquellos caminos que llevaron a la provincia a donde nadie quería. Un camino que venimos transitando en el ámbito de este espacio político más amplio que es el Frente Cambia Jujuy. Somos conscientes que para que el sistema democrático funcione tiene que haber partidos políticos y esos partidos se tienen que fortalecer. Durante todo este tiempo estuvimos de prestado con algunos partidos y en ese tránsito decidimos conformar un partido y lo conformamos en el 95. La primera prueba electoral me tocó transitarla a mí un una interna del Partido Justicialista que después confluyó en una elección a diputados nacionales en mayo del 95, cuando el entonces presidente Menem decidió adelantar las elecciones, ahí nació Primero Jujuy”

Añadió que ese proyecto se formaliza con la apertura de la casa, proyecto que nació hace poco más de un año, dando cumplimiento con los objetivos fijados a partir del 2017 y después de las elecciones. “Nos reunimos, tuvimos una larga jornada de crítica, de análisis, de entender en qué nos equivocamos y hubo una decisión contundente: tener un espacio propio, salir del esquema de disputas de lo que era el PJ, construir un espacio propio abierto a todos aquellos que quieran sumarse, siempre dentro del espacio de Cambia Jujuy”.

“Estoy convencido, porque así lo decidimos con Gerardo (Morales), que más allá de los partidos políticos, queremos trascender por la conformación de un proyecto político que nos contenga a todos. Queremos consolidar este espacio madre que es Cambia Jujuy”, añadió.

“Tengo una convicción que no veo en ninguno de los que hoy están en el PJ de la provincia y la nación, no pueden decirse peronistas los que dejaron al país en el caos, los que no hicieron nada por la gente. Queremos que los nuevos jóvenes se formen bajo estos principios y es el camino que decidimos tomar todos los que estamos aquí”.

Por su parte, el gobernador Gerardo Morales felicitó a Haquim por haber firmado la ficha e indicó: “El que es peronista, se muere peronista, es una manera de interpretar la política, así como los radicales lo hacemos. Nosotros formamos parte de un espacio que está transformando Jujuy. No vamos a dar un paso atrás. A seguir trabajando abajo, que es donde se tiene que trabajar y donde el peronista sabe que hay que hacer. Te felicito y es un gusto compartir con vos el proyecto. Ponemos por encima de nuestro origen político a Jujuy”.

Esta casa, ubicada en Avda. Martiarena 127, se concreta tras un largo camino recorrido a partir de la realización de cuatro reuniones claves en todas las regiones, la conformación de la mesa de mujeres (con la participación de más de 1200), de la mesa de la juventud, de la agrupación de intendentes, concejales y comisionados municipales y la futura mesa gremial.