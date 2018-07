El gobernador Morales habló sobre la denuncia contra Abud Robles

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, se refirió a la denuncia mediática realizada por una diputada de la oposición contra el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, y aseguró que será la justicia la que deberá aclarar la situación.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el gobernador Gerardo Morales expresó respecto a la denuncia que “el Fiscal de Estado está dejando en claro esto que ha pasado en los gobiernos anteriores y no he visto tantos gritos, ni siquiera nosotros hicimos ningún planteo en un tema que no tiene incompatibilidad de acuerdo a la visión de Fiscalía de Estado”.

“La diputada de otra fuerza política está en todo su derecho de hacer la denuncia y que la justicia aclare la situación”.

Señaló que “cuando pasó lo del accidente del auto que mató a un joven –haciendo referencia a Matías Pucas-, terminaron planteando situaciones sobre funcionarios del gobierno que luego eran mentira, un gran armado, una construcción de manos traviesas apuntándole al gobierno, y siempre nos pusimos a disposición de la justicia. Cuando pasó lo de Turismo, personalmente hice una denuncia en la justicia”.

Aseguró “la transparencia es un ejercicio permanente que deben tener la actitud del gobierno de afrontar y de que la justicia trabaje con tranquilidad, hay que dejarla tranquila”.

Sobre si el accionar de estas “manos traviesas” se profundice ante la cercanía del año electoral, Morales mencionó “siempre hay manos traviesas, pero no hay que quejarse de eso, es la política, lo entendemos”.

“Somos un gobierno que está haciendo y concretando una gran transformación en Jujuy, vamos a seguir adelante, un gobierno que tampoco es infalible, hay muchas cosas que mejorar, otras que se hicieron muy bien en esta dirección y dando señales de transparencia como cuando pasó lo de Agrarias donde terminó un funcionario mío, designado por mí, procesado. Eso no ha pasado nunca en ningún gobierno que haya tomado la decisión concretamente de ir a denunciar a la justicia, así que me parece que se trata de eso. Debe haber tranquilidad, que actúe la justicia y, como ocurrió esto con Robles, ha pasado con funcionarios en distintas gestiones anteriores”.

En relación a la situación del Ingenio La Esperanza, sostuvo que “se está avanzando bastante bien, creo que es la única alternativa y si se nos cae esta alternativa nos va a ocurrir lo de San Isidro, el cierre”.,

“Estamos bastante bien, reitero la buena actitud de los trabajadores, está viniendo el dueño de la empresa mañana –por hoy- y hablamos en el marco de la quiebra que está en el juzgado. El dueño de OMEGA viene mañana y la idea es cerrar esto lo más pronto posible, tocamos madera para que las cosas salgan bien, estamos dando buenos pasos”, aseguro el mandatario.