Ingenio La Esperanza: “estamos en condiciones de comenzar la zafra”

Jujuy al día® – El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, señaló los preparativos para el inicio de zafra en ingenio La Esperanza, al tiempo que marcó la dinámica hidrocarburífera como parte del cambio de la matriz productiva de Jujuy.

Acompañado por el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda; el Presidente del Directorio de Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), Carlos Oehler, y miembros de su gabinete, Abud Robles expuso los principales lineamientos en materia productiva, incluyendo las tratativas vinculadas al complejo agroindustrial del departamento San Pedro.

“Tuvimos la autorización del gas y las pruebas de las calderas, porque hemos hecho una gran inversión para bajar el consumo de energía, así que a más tardar el día jueves o viernes estamos en condiciones de iniciar la zafra”, expresó el ministro.

Al ser consultado sobre la actual situación de los trabajadores, destacó que los mismos tienen sus salarios al día, y se trabaja junto a Fiscalía de Estado, inversores y equipos técnicos ministeriales para ultimar los detalles del contrato y “arribar definitivamente al cierre de la operación”. Si bien se aguarda que los trabajadores del sector respondan sobre la propuesta oficial del pago de indemnizaciones, el funcionario destacó: “en principio hay un acuerdo para aceptarlas; lo que se puede llegar a discutir es algún pedido adicional, que creo que son topes menores para la gran discusión que tuvimos”.

En el mismo sentido, Abud Robles informó que la erogación provincial en respaldo al sector azucarero representa unos 6 millones de dólares, lo que significa “un gran esfuerzo de la provincia”.

El fiscal Miranda agregó que se encuentran “terminando la letra del acuerdo para ser homologado”, así como “los puntos centrales para transmitir la tenencia o la posesión” al grupo Omega. “Lo que se está viendo son los puntos centrales para transmitir la tenencia al grupo inversor y ya falta muy poco. Además, la empresa está tramitando y procesando la acreditación como sociedad en la Argentina con el tribunal de justicia, que es muy importante para tener todos los trámites correctos”, manifestó el referente oficial.

Adujo que a partir que el acuerdo sea homologado judicialmente, desde el grupo inversor se debe hacer de manera inmediata “el depósito de 18 millones de dólares y otro saldo de 25 millones, y lo que resta a los 10 meses”. Repasó que “el ingenio posee 1600 inmuebles, por lo tanto, hay que ser muy preciso para transferir la tenencia del ingenio La Esperanza y es lo que se está trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción”.

Hidrocarburos en la matriz productiva

En este marco, Abud Robles sentó postura sobre una denuncia pública contra su designación como ministro y director de YPF, a la que calificó como “interesada y partidaria desde el punto de vista político”.

Aclarando que esta medida “corresponde a una política estratégica tanto nacional como provincial”, recordó la resolución de la Oficina de Anticorrupción de Nación, que “establece la premisa de representar al Estado en sus propios intereses”. Aseguró que su intervención se basó en la tarea asignada de mejorar sustancialmente el desarrollo hidrocarburífero.

En este marco, manifestó los esfuerzos para revertir la posición de Jujuy en el escenario nacional por regalías de petróleo crudo, a consecuencia de la falta de políticas específicas en años anteriores. Afirmó que hoy la provincia aporta apenas el 0,04% del total a nivel país, mientras que “en Chubut son del 27,17%; Formosa 0.19%; La Pampa 2,3%; Mendoza 16,76%; Neuquén 21,82%; Río Negro 7,45%”.

En tanto, Abud Robles enumeró los avances en ejes estratégicos como Zona Franca, parques industriales, Ley de Inversiones, transferencia de partidas del FET, el incremento de exportaciones en un 100%, desarrollo minero y vitivinícola, la próxima inauguración del centro forestal Arrayanal, salas de faena en la Puna, el desarrollo del mercado de capitales y otros, todos conducentes al cambio de la matriz productiva de Jujuy.

Denuncias sin sustento jurídico

El Fiscal Miranda aclaró: “cuando tomamos conocimiento de esta denuncia, desde un primer análisis llegamos a la conclusión que no tiene ningún tipo de sustento jurídico para que proceda y que justifique el inicio de investigación penal preparatoria”.

“El cargo como director en YPF es inherente a su función como ministro; no nos olvidemos que Jujuy forma parte de Organización Federal de Productores Hidrocarburíferos y que en virtud de ese pacto firmado hace varios años atrás, a las provincias que firmaron les corresponde un cargo de directorio de manera rotativa, que se va alternando en las distintas provincias. Ese fue el cargo que cumplió el ministro Abud Robles, el cual no es incompatible. YPF es una sociedad anónima de carácter abierta, no es una empresa del estado ni mixta”, expresó.

Agregó que no es la primera vez que Jujuy tiene la posibilidad de designar un director de YPF, y que anteriormente no se cursó demanda alguna, por ejemplo “con el presidente de JEMSE en la gestión anterior”. En tanto, trascendió que 3 ministros de provincias petroleras están integrando ese directorio, al igual que legisladores del Mercosur y funcionarios del Gobierno Nacional.

Miranda consideró que una “denuncia mediática” no tiene “ningún tipo de sustento jurídico para que proceda y que justifique el inicio de una investigación penal prepataroria”.