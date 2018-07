Giacoppo adelantó que también votará en contra de la ley de aborto libre

Jujuy al día® – La senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR/Cambiemos) señaló hoy que su posición en el tema del aborto “es por el rechazo”.

Giacoppo indicó, a través de una nota de opinión publicada hoy en el diario Clarín, que “el 8 de agosto se tratará en el recinto del Senado el proyecto vinculado a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la media sanción sobre el aborto que llega de diputados. En lo personal creo que hay mucho por hacer, mucho por modificar y para mí – como abogada- esa media sanción está viciada de inconstitucionalidad”.

Además, destaca que “estoy a favor de la vida en todos los estadios y tal como señala nuestro Código Civil, desde el momento de la concepción hay vida. Es mi postura personal y voy a trabajar en el Congreso en consecuencia de ello. Por ello, dejo claro que mi posición es por el rechazo”.

“Nos hemos equivocado en llegar a este debate con una grieta entre los que se llaman “pro – vida” y los “anti – vida”. Tenemos que salir de esa grieta con responsabilidad. Dividirse y confrontar por un tema tan sensible no nos hace bien. Apelemos al diálogo y a que este debate se dé en profundidad con todo el respeto que el tema merece escuchando todas las opiniones sin ofender al que piensa diferente”, agrega.

“Yo tengo mi postura y no por eso voy a atacar o descalificar a aquel senador que tiene otra postura. Cada uno tiene la libertad de conciencia para votar de acuerdo a sus convicciones cumpliendo con el mandato que tenemos que es el de representar a las provincias”, explica la senadora.

En otro párrafo, la legisladora señala que “Como sociedad hemos fallado y todos debemos hacer una autocrítica. Pero para mí la solución no es matar. Porque para mí no es una cuestión moralista sino jurídica, no quiero optar por ninguna de las dos vidas, yo quiero salvar las dos vidas”.

Con respecto al proyecto, la senadora concluye que “presenta una pegatina de último momento, de textos que se contradicen y con una mala técnica legislativa” y que “estamos trabajando transversalmente, diferentes legisladores y con posturas distintas, en modificaciones que puedan hacer un proyecto superador y que permita resolver el problema de riesgo la vida de las mujeres”.

Giacoppo amplía su crítica al destacar que “el proyecto, tal como vino de diputados, está viciado de inconstitucionalidad. El proyecto tiene fallas gruesas, no sólo éticas, sino jurídicas. Esto va a generar una lluvia de amparos”.

Sobre el debate que se ha iniciado en el ámbito del Senado, resalta que “será una buena oportunidad para escuchar a diferentes académicos y especialistas para saber si estoy en lo cierto, apoyada en la Constitución, el Código Civil y los Pactos Internacionales a los que Argentina adhiere; este proyecto es inviable. Quiero encontrar una postura jurídica que me aclare cómo vamos a compatibilizar esta ley con la protección de la vida”.

Para finalizar, Giacoppo hace hincapié en “que para minimizar cualquier riesgo y que la mujer pueda evitar un embarazo no deseado debe tener información y los métodos que la ciencia tiene a su alcance para la anticoncepción. Nos falta educación sexual. Estos puntos deben fortalecerse y tenemos que poner nuestro empeño ahí. Brindar información y servicios de salud para evitar muertes evitables. Apostemos a la vida, legislemos en consecuencia”.