“Este año no tuvimos catástrofes y no porque no haya llovido, ha llovido más que el año anterior”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Alejandro Cooke, Coordinador General de Emergencias de la provincia, se refirió a la situación que atraviesa parte de la provincia que se ve afectada por lluvias dispersas, y señaló que, a pasar de que este año ha llovido más que en el 2017, no hubo emergencias ni catástrofes dadas las obras y previsiones tomadas desde el Estado provincial.

Además, indicó que, según el servicio meteorológico, seguirán las lluvias, pero no estamos dentro de un alerta meteorológico. Luego del fin de semana vendrán días de sol, y posteriormente comenzaría un periodo frío.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Alejandro Cooke expresó “en estos últimos días hemos tenido lluvias, pero no se han focalizado, fueron bastantes parejas, pero no provocaron daños, inundaciones, no tenemos ningún llamado de emergencia ni aviso de ninguna localidad que tengamos que atender, si se hicieron los chequeo con todas las Regionales como siempre y no tuvimos problemas en estos días”.

“Este año no tuvimos catástrofes y no porque no haya llovido, ya que ha llovido más que el año anterior, se debe a las previsiones que se fueron tomando, a las obras que se realizaron en las cuencas, en los ríos, en las defensas, en todos los lugares”.

Comentó que “este fin de semana tenemos lluvias aisladas, pero no tenemos alerta meteorológico de tormentas fuertes, sí tenemos lluvias pero tranquilas, y según el pronóstico el domingo y lunes vamos a estar con sol, calor de nuevo y luego viene frio. No tenemos pronóstico de tormentas fuertes”.

El Coordinador General de Emergencias de la provincia expresó “ante cualquier situación que presente riesgo o amenaza, o lo crean así, llamen al 911 o 103, son líneas gratuitas que funcionan las 24 horas del día todo el año, para que podamos enviar una brigada a hacer un relevamiento y ver si necesitan alguna atención, no importa si vamos y no pasa nada”.

Remarcó “recordemos que todos somos defensa civil, cuando llueve, cuando esté feo para andar en auto, si lo hacen que sea con mucha precaución en todas las rutas, vivimos en una Quebrada, es un embudo, por ahí el agua cruza una ruta por lo que hay que ir con precaución. Los que vayan en motovehículo traten de no salir cuando llueve salvo que sea sumamente necesario, y si lo hacen que sea con suma precaución, tener cascos, no ir más de dos en una moto, por eso siempre digo que desde ese punto de vista defensa civil somos todos”.