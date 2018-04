En el 911 juegan al teléfono descompuesto

Jujuy al día® – Viernes 20, hs 4,40, el sereno observa, al doblar con su vehículo a 3 jóvenes con machete y honda dentro de una urbanización privada. Se separan y se esconden. Llama al 911 y busca otro sereno, empiezan a rastrearlos, no viene la policía, me pone en conocimiento y trasmite su preocupación: lo hondearon, tienen machetes y no viene la policía. Hablo al 911, reitero el pedido, detallo a donde deben ir. Pero pasa el tiempo y no llega la policía. Habiendo solicitado la asistencia al 911, la seccional no puede rechazar mi solicitud. Me informan que la camioneta está recogiendo los partes diarios por Bº San Martín, que ya van. Escucho el recorrido que deben hacer para llegar al lugar del hecho y descubro que retransmitieron la mitad del mismo.

1ra conclusión: El 911 recibe los pedidos y juega al teléfono descompuesto. Retransmite los pedidos y mal.

Llegaron a las 2 hs. Robaron herramientas y máquinas. Ya no hay nada que hacer. Ya es de día, el sereno se va a Campo Verde a realizar la denuncia. No sé para qué? Robaron al contratista y a la AMPUAP.

El viernes un obrero de otra obra nos hace saber que al pasar por el conteiner avenido en destacamento policial en la entrada del puente Cnel. Arias, en la mañana del robo, vio que pararon a 3 jóvenes con herramientas. Aparece la esperanza de recuperar las cosas robadas.

El sábado voy al destacamento y me encuentro con la oficial responsable y queda en avanzar en el tema. No pertenecen a la Seccional 50 son del Comando. El domingo confirma que en su libro de novedades no hay nada referente a 3 jóvenes, que no recibieron ningún pedido de intervención, que en la Seccional 50 no saben nada de la denuncia.

2da conclusión: El 911 no organiza nada ni siquiera ante hechos concretos que la sociedad denuncia, no hace intervenir las distintas fuerzas existentes. No prevé la intervención de policía por los lugares de fuga cotidianos, en nuestro caso por el Río Grande.

Conclusión final: El 911 es un sello de goma.

PD: jueves 26 hs 4,30 aproximadamente. Se activan las alarmas en Bajo La Viña. Llamo al 911, me visto, camino 200 m, abro el portón para facilitar el acceso de la policía, prendo las luces, reviso todo, falsa alarma, vuelvo a cerrar todo, la policía nunca apareció …. hoy, tampoco en 4 llamadas del sereno en los últimos meses, a las que yo hice … igual llamo al 911 para que no vengan. Iban a venir? Dejo un mensaje “dígale a su jefe que el 911 es un sello de goma, buenas noches”.

Ing. Daniel Conci.

Presidente de AMPUAP