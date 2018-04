Empresarios turísticos de Brasil visitan Jujuy

Jujuy al día® – Un grupo de ocho operadores turísticos de la ciudad de Guarujá (Brasil), presentaron ante sus pares jujeños la oferta de productos y servicios de la ciudad costera y a la vez, conocieron in situ los atractivos jujeños ofrecidos en los diferentes productos para el mercado brasilero.

Este encuentro es un feed back empresarial que forma parte de las acciones promocionales diseñadas por el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, teniendo como mercado objetivo los potenciales turistas de San Pablo (Brasil) y las ciudades cercanas, sustentada en la importancia del vuelo de Aerolíneas Argentinas que la vincula a la provincia de Jujuy.

La atención del grupo empresario –que arribó el pasado sábado y visitaron la Quebrada- está a cargo de la Coordinación de Inteligencia de Mercados, dependiente del Ministerio, junto a operadores y empresarios nucleados en la Cámara de Turismo de Jujuy, la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo filial Jujuy (AAAVyT), y el Bureau Jujuy Eventos y Congresos.

La delegación brasilera está integrada por María Laudenir Cardoso Soares (Hotel Viccino al Mare), Ana María Carvalho (directora Guarujá Convention & Visitors Bureau), Ana Paula Volpon (directora de Ventas do Sofitel Jequitimar), Alendre Yales (propietario Hotéis Ilhas do Caribe e Nobile Guarujá), Marcio do Carmo (gte. Gral. Transamérica Guarujá), Eraldo Ferreira (gte. Ventas tour and travel Casa Grande Hotel Resort & Spa), Aurélio Moniz (director Receptivo Viva ENJOY), Oto Gomes (director Experiéncias Viva ENJOY).

La embajada empresaria, entre mañana y el jueves y con actividades parecidas, visitarán a operadores y empresarios de las ciudades de Salta, San Miguel de Tucumán y Córdoba, desde donde regresarán a su ciudad de origen.