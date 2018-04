El Ministro de Salud de Jujuy expuso sobre el Proyecto de Ley “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros” En reunión de Comisión

Jujuy al día® – En Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy, el ministro de salud de la provincia, Dr. Gustavo Bouhid fue recibido por los legisladores de distintas bancadas que conforman las Comisiones de Salud, Finanzas y Asuntos Institucionales, y en cuyo marco se explayó con detalles ante la requisitoria del plenario sobre el Proyecto de Ley “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros”.

Cabe remarcar que los legisladores provinciales aprovecharon la oportunidad para formular distintas inquietudes, además de expresar diversos puntos de vista sobre el proyecto, sobre el cual el funcionario trazó los principales lineamientos y, en ese contexto también consideró oportuno algunos conceptos sobre el Plan Estratégico de Salud.

Asimismo, y para ahondar más en detalles el ministro hizo público su compromiso de visitar cada bloque que así lo requiera para exponer, escuchar y debatir, “es muy importante para la sociedad, que los diferentes bloques puedan hacer los aportes que consideren necesarios, que se plantee el debate, este cambio que ha empezado en la provincia y que tiene la fuerza de estar respaldado por el Pueblo de Jujuy”, subrayó.

1 de 5

En otro tramo de la entrevista, Bouhid sostuvo que “se ha planteado claramente que el proyecto del Gobierno de Jujuy en cuanto al Sistema de Seguro de Salud para Extranjeros, es tener reciprocidad e igualdad, que nos traten a los jujeños como iguales en todos lados, si nosotros no cobramos queremos que no nos cobren, aquí atendemos todas las patologías, queremos lo mismo, por eso hablamos de los acuerdos entre naciones, entre las provincias limítrofes de un país y de otro. También está la posibilidad de que quien no llegue al acuerdo se le pueda cobrar un seguro de salud como ocurre en cualquier lugar del mundo, cuando se ingresa en un determinado país”, completó Bouhid.

Opinó que sobre las exposiciones de los legisladores hubo apreciaciones con mucho respeto y altura, aunque también hubo tergiversación del mismo, “quedo claro en el cierre, les he pedido que marquemos cualquier tipo de diferencia, pero no mintamos, no digamos cosas que no son. En ese sentido quede con los diputados en responder cualquier tipo de cuestionamiento que quieran formular”, expresó el titular de la cartera sanitaria.

Por su parte la diputada Lourdes Navarro, que actuó como moderadora del plenario, concluyó que lo importante de la jornada es que los legisladores tuvieron la posibilidad de expresarse, fijar postura y hacer conocer sus ideas respecto del proyecto de análisis, “fue una reunión muy positiva porque el ministro nos expresó que están en conversación con cancillería sobre los convenios marcos que se tengan que hacer de país a país, para que tengamos esta reciprocidad que tanto anhelamos. Asimismo, estos proyectos los vamos a tratar en la Comisión de Salud atendiendo a las sugerencias, no es un proyecto cerrado, sino que todos podemos hacer los aportes para que salga el mejor proyecto de ley”, apuntó.

Proyecto remitido a la Legislatura de Jujuy

Aspectos centrales del fundamento del Proyecto de Ley; 7- PE- 18, expresa: … “que tiene como objeto crear e instituir el “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros”, como servicio público provincial de prestación obligatoria por el Estado Provincial, en sintonía con el artículo 21° de la Constitución de la Provincia de Jujuy, artículo 8° de la Ley Nacional N° 25.871 de “Migraciones”, y disposiciones concordantes.-

Se trata, nada menos, que de asegurar la atención médica y sanitaria, que fuera necesaria, requieran o demanden, extranjeros que se encuentren en el territorio de la Provincia de Jujuy en forma transitoria o precaria, con un seguro público o privado, que garantice ingresos, con ello, el equilibro del sistema hospitalario y médico de salud.

Se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, con facultades para llevar adelante las acciones necesarias para coordinar y articular la aplicación de la Ley, privilegiando la cooperación con autoridades competentes de países extranjeros en la materia.

Quedan expresamente exceptuados de este régimen jurídico, los extranjeros cuyo país de origen tenga convenio de reciprocidad en materia de salud con la República Argentina, a quienes acrediten residencia permanente, y contempla los casos de urgencia o emergencia. Se crea, un fondo solidario de redistribución, cuyo único destino será el Sistema hospitalario de salud de la Provincia de Jujuy.