Bouhid brindó detalles en Diputados sobre el cobro a extranjeros y el Plan Estratégico de Salud en Jujuy

Jujuy al día® – El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, se presentó ante la Comisión de Salud a responder sobre el proyecto de cobro de un seguro a extranjeros no residentes en la provincia,a y también terminó explicando el funcionamiento del Plan Estratégico de Salud.

Tras la reunión con los legisladores, el ministro Gustavo Bouhid dialogó con los medios y expresó “se trató el tema de seguro a extranjeros, pero se ha extendido al Plan Estratégico de Salud. Me ofrecí a todos los bloques a debatir porque es muy importante para sociedad debatirlo y que los diferentes bloques hagan los aportes y se debata este cambio que tiene la fuerza de estar respaldado por el pueblo de Jujuy”.

“Se ha planteado claramente que la intensión del gobierno provincial, en el caso de los extranjeros, es tener reciprocidad e igualdad, que nos traten a los jujeños como iguales en todos lados, si nosotros no cobramos queremos que no nos cobren, por eso hablamos los acuerdos entre naciones, entre provincias limítrofes, y quienes no alcancen el acuerdo se le pueda cobrar un seguro de salud como pasa en cualquier lugar del mundo cuando se ingresa a un determinado país”.

Agregó “hubo mucho respeto en los planteos, pero también hubo tergiversaciones del tema. Quedó claro, al cierre le pedí, que planteamos cualquier tipo de diferencia, pero no mintamos, no digamos las cosas que no son”.

“Se quiso hacer hincapié si con el cobre del seguro a extranjeros se resolverían los problemas presupuestarios en Salud, pero ese no es el eje. El eje es que cualquier peso que recuperemos en el sistema de Salud de gente que sí tiene capacidad de pago va a permitir que quien no la tenga, pase a tener mejores posibilidades de acceso”.

Indicó que esto, llevado a la práctica, “el acuerdo Nación – Nación, sería el aspecto más importante, porque si se permite la compensación y si no hay acuerdo cuando ingreses a un país, o en este caso a Jujuy, como sucede en otros países, te cobran un seguro de salud con lo cual esa es una fuente de ingreso que tiene el sistema de Salud, no será claramente la mayor fuente de ingreso, que es el presupuesto provincial, y hemos aclarado muchas veces que la deuda interna de la obras sociales nacionales, sindicales, ART con los hospitales es mucho mayor que la de los extranjeros”.

“Por eso el mensaje debe ser claro: esto es una posibilidad más para que los hospitales públicos de Jujuy tengan los ingresos que hacen a los gastos en atención a extranjeros”.

Respecto a la reciprocidad dentro del Plan Estratégico de Salud, Bouhid señaló “sin duda el plan generó cambios y, al generarlos, ha habido posicionamientos de diferentes actores del sistema. Es permanente, muy importante, ya que dialogamos con los profesionales, que no están de acuerdo en algunas cosas que hacemos, pero lo que pasa es que acá no estamos pensando primero en los profesionales sino en la gente, que tenga respuesta, luego cualquier tema de un gremio, profesional o pensamiento diferentes”.

“Acá el tema es cómo solucionarle el tema a la gente y planteamos este plan que mejora claramente la accesibilidad, asique hasta acá, más allá de las protestas, no encontramos otra propuesta superadora”.

“Nosotros proponemos un plan de contingencia para cada cosa. Estamos abriendo el Departamento Provincial de Odontología con guardia las 24 horas, el Centro de Único de Discapacidad en Alto Comedero que no lo tenía la provincia, le conseguimos turnos a la gente y esto es suficiente, no lo es, nos falta, pero vamos avanzando, cumpliendo las etapas del plan estratégico de Salud”.